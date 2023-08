57-åringen var en aktiv forretningsmann. – Jeg får ikke brukt hodet eller kroppen

Gunnar Hagen (57) var en aktiv forretningsmann før han ble dement. Han får ikke delta på aktivitetssenter etter at han flyttet på institusjon.

Kona trodde at Gunnar Hagen (57) var utbrent. Det viste seg at han hadde demenssykdom. Vis mer

(FÆDRELANDSVENNEN) – Jeg trodde at han var utbrent, at han hadde møtt veggen. Vanligvis jobbet han lange dager, trente, vasket biler og stelte hagen. Men etter hvert orket han ingenting. Det var kjempetrist å se på, forteller Anne Lill Wæthe Hagen (55) til Fædrelandsvennen.

Gunnar Hagen hadde alltid vært en aktiv mann. I 1983 begynte han å jobbe i farens bedrift Per Hagen Bilrekvisita. Arbeidsdagene kunne være ti-tolv timer lange.

På fritiden var forretningsmannen opptatt med familie og venner, slalåm, langrenn og styrketrening.

Men så ble det vanskelig å konsentrere seg.

– Det hopet seg opp på kontorpulten. Jeg hadde problemer med å få unna arbeidet, forteller han.

– Etter hvert orket han ingenting. Det var kjempetrist, forteller kona Anne Lill Wæthe Hagen (55). Vis mer

Høydepunkt

Gunnar Hagen fikk først en MS-diagnose, men etter behandling var det likevel noe som ikke stemte. Han ble utredet og diagnostisert med demenssykdommen Alzheimer. Da var han 54 år gammel.

Fakta Demens Demens er alvorlig sykdom, og en felles betegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig. Vis mer

Hjemme fikk han god helsehjelp, og et høydepunkt var å være på det kommunale aktivitetssenteret Kløverhagen, hvor det var sosialt fellesskap og muligheter for å være aktiv ute. Dit fikk han dra flere ganger i uken.

– Der var det fint å være! utbryter han.

Men etter hvert ble det for strevsomt og vanskelig å bli boende hjemme.

Nå er Hagen 57 år og har fått fast plass på omsorgssenteret Kleplandstunet på hjemstedet Søgne i Kristiansand kommune.

Gunnar Hagen bor på Kleplandstunet, der han roser de ansatte. Men han fortviler over at han har lite å ta seg til. – Jeg får ikke brukt hodet eller kroppen. Vis mer

– Dagene blir lange

Etter at han fikk plass på omsorgssenter, får han ikke lenger delta på aktivitetssenteret han trivdes så godt på.

Også på institusjonen der Hagen bor, er det et dagsenter for personer som bor hjemme, og som han ikke deltar på.

57-åringen opplever derimot at dagene er lange med lite innhold.

– De som jobber her, er helt suverene. Jeg kan ikke få skrytt nok av dem. Men det finnes ikke noe tilbud. Det blir lange dager. Mye serier på Netflix. Jeg stivner i kroppen og får ikke brukt hodet eller kroppen nok, mener Hagen.

Bildet av BMW-en på rommet, minner om den store interessen for biler. Vis mer

– Jeg opplever at han blir sykere. Jeg og barna prøver å ta ham med ut så ofte vi kan, men jeg stiller meg uforstående til at det er umulig å få flere tjenester, sier kona.

Hun mener kommunen burde hatt et eget bygg med botilbud for unge mennesker med slag, demens og andre funksjonsnedsettelser.

– Slik at personer under 60 år ikke bare blir satt vekk blant gamle. Jeg synes det er så uverdig. Det er noen beboere her han kan snakke med, men de er over 90 år.

Les tilsvaret fra kommunen lenger nede i artikkelen.

– Jeg synes det er så uverdig, sier Anne Lill Wæthe Hagen. Vis mer

– Viktig å bruke kroppen

– Dette er dessverre et typisk eksempel. Tilbudet for personer med ung demens er i hovedsak ikke tilrettelagt, og svært manglende. Det kreves et helt annet tilbud for unge med demens som ofte har god fysikk, enn når sykdommen rammer gamle mennesker, sier Tor Atle Rosness.

Han har doktorgrad i yngre personer med demens, og er tidligere seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet. Nå er han sykehjemslege.

– Når demens rammer i ung alder, er det viktig å bruke kroppen aktivt for å bremse sykdommen og øke livskvaliteten. Dessverre er det altfor få slike tilbud mange steder. Det krever også kompetanse. Mange pårørende opplever stor belastning fordi de må finne ut mye selv, sier Rosness.

100.000 mennesker i Norge har demens, og antallet vil trolig dobles innen 2040, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– 5000–6000 personer under 65 år har demens i Norge, men det er trolig ganske store mørketall, sier Rosness.

– Helt annen mann

– Heldigvis er Gunnar positiv, men jeg synes det er tungt at han bare er 57 år, men en helt annen mann enn før. Nå har vi snart to barnebarn, og det var ikke sånn det skulle være. Vi var et aktivt par på jobb og fritid, sier kona Anne Lill som er medeier i familiebedriften Rolfs Elektro.

– Det er tøft å oppleve at han bare er 57 år, men en helt annen mann enn før, sier kona Anne Lill Wæthe Hagen. Vis mer

Anne Lill Hagen forteller at hun har bedt kommunen om å få et dagtilbud til ektemannen.

– Unge med demens trenger et tilbud, selv om de bor på institusjon. Dette er viktig for dem som kommer etter oss, understreker hun.

Gunnar Hagen forteller at det er vanskelig å fylle dagene med innhold etter at han flyttet til institusjon. Vis mer

Samme tilbud som for de andre beboerne

– Når en person med demens, uavhengig av alder, er tildelt langtidsplass på sykehjem eller i omsorgsbolig/bokollektiv, legges det til rette for sosiale tilbud og fysisk aktivitet på omsorgssenteret der vedkommende bor. Da tildeles det vanligvis ikke dagtilbud som er beregnet på dem som bor hjemme, sier Astrid Færden Gaare, fungerende kommunalsjef for omsorgssenter i Kristiansand kommune.

Hun forteller at det er trivselskoordinator eller andre kontaktpersoner som organiserer aktiviteter på omsorgssentrene. Omsorgssentrene har også ansatt «gledesspredere» som bidrar med aktiviteter om sommeren.

– Det er likevel fullt forståelig at enkelte kan savne tilbud som man tidligere har deltatt på, for eksempel et spesifikt dagsenter, sier Gaare.

I 2020 ble det lovpålagt for kommunene å ha et dagaktivitetstilbud som er tilpasset personer med demens som bor hjemme. I Kristiansand kommune finnes et eget tilbud til yngre personer med demens: Kløverhagen dag- og aktivitetssenter.

– For yngre personer med demens som bor i et heldøgns omsorgstilbud, er det ikke spesifikke aktiviteter for denne aldersgruppen. Det er de samme tilbudene som for de øvrige beboerne. Personalet er samtidig opptatt av å ivareta den enkelte, og hva som er viktig for den enkelte beboer. Med økende rekrutteringsutfordringer av personell, er vi avhengige av et godt samarbeid med frivilligheten og pårørende for å oppnå det, sier Gaare.

Et eget botilbud for yngre personer med demens har vært vurdert.

– Det er naturlig at yngre personer med demens vil dele interesser med andre personer på samme alder, og at det kunne vært positivt at de fikk plass på samme omsorgssenter. På den annen side vil det være beboere og pårørende som foretrekker plass i nærheten av hjemmet. Nå er det ikke stort omfang av yngre personer med demens som har behov for en heldøgns omsorgsplass i vår kommune. Et eget botilbud for unge med demens er derfor foreløpig ikke vurdert som hensiktsmessig, sier Gaare.