Moldes ordfører: – Traumatisk natt for evakuerte

Moldes ordfører sier at det har vært en traumatisk natt for de skredevakuerte. Han vil ikke la folk dra hjem før han vet at det er trygt.

Alt av redningsmannskaper ble kalt ut til Vistdalen i Molde kommune etter at det gikk flere jordskred søndag. Vis mer

Det kan dermed bli en ny natt hjemmefra for de 54 personene som er evakuert fra Vistdalen og Eidsvåg sentrum. Eksperter fra NVE er på vei til Molde i morgentimene og skal deretter på befaring.

– Vi vil ikke slippe folk inn i rasområdene før vi vet at det er helt sikkert, sier ordfører Torgeir Dahl i Molde kommune til NTB.

Han sier at situasjonen var ganske dramatisk søndag, da styrtregn førte til flere ras rundt om i kommunen. Men samtidig påpeker han at Molde kommune er vant til dette. Dahl berømmer de rundt 100 til 200 som har vært i aksjon for å hjelpe til.

– For de evakuerte så er det en ganske traumatisk situasjon. Vi har brukt kriseteamet vårt for å være en samtalepartner for de som opplevde seg traumatisert, sier Dahl.

Mer kontroll

Mandag morgen er været bedre. Meteorologisk institutt opplyser at det ikke er farevarsel for styrtregn.

– En del ting er bedre under kontroll, været har bedret seg, men områdene må befares av ekspertise, sier Dahl.

I Vistdalen er deler av bygda Vistdal isolert. Det samme er camping- og hytteområdet i Meringdal. Der anslår Dahl at rundt 100 er isolert.

Det kan komme lokale regnbyger i Molde kommune utover dagen og uken, men det er ikke sendt ut farevarsel for styrtregn slik som i helgen.

Arkivbilde av Torgeir Dahl (H), ordfører i Molde. Vis mer

Kan komme mer regn

Kraftig regnvær gjorde at det gikk flere jordskred i Molde søndag. Mandag morgen er fortsatt 54 evakuert i kommunen.

– Været har roet seg en god del fra det som var i går. Det er noe nedbør, men ikke like voldsomt, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det er ventet enkelte regnbyger litt nord for området som ble verst rammet i går. Det er en ustabil værsituasjon i dag også, men ikke like ille som i går. Det er mye av det samme, ustabile og skiftende været framover i uka, sier hun.

Meteorologen påpeker at styrtregn er uforutsigbart, men at det ikke er sendt ut noe farevarsel for styrtregn i området nå.