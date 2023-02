Norge betaler 20 milliarder for nye stridsvogner fra Tyskland

Regjeringen har bestemt seg. Norge skal kjøpe 54 tyske Leopard 2-stridsvogner. Det kan bli kjøp av ytterligere 18 vogner.

Regjeringen gjør milliardavtale om kjøp av stridsvogner fra Tyskland

03.02.2023 10:19 Oppdatert 03.02.2023 11:22

Med langtrekkende mobilt artilleri og stridsvogner i bakgrunnen presenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) nyheten på hærens hovedbase Rena leir fredag. De første Leopard 2-vognene skal være klare i 2026.

Innkjøpet kommer kort tid etter at det ble kjent at Norge er blant landene som nå sender Leopard 2-stridsvogner til Ukraina. Det var etter at Tyskland gikk med på at land kunne eksportere stridsvognene videre til krigsherjede Ukraina.

Støre sa fredag at Norges nære samarbeid med Tyskland hadde vært viktig i beslutningen om hvor de skulle kjøpe vogner fra.

– Forholdet til Tyskland er nært og godt. Og vi bygger nå videre på et nært strategisk og materielt industrisamarbeid mellom våre land, sa Støre.

Dagens Leopard 2A4 er over 40 år gamle og har vært modne for utskifting i lang tid. Disse var ute på vinterøvelse i indre Troms i november.

Med innkjøpet får Norge også samme stridsvogner som flere andre europeiske land, blant annet Danmark og Sverige.

– Stridsvogner er Hærens hovedkampsystem både i Norge og hos våre viktigste allierte. Stridsvogner er også helt sentralt for å oppfylle våre forpliktelser i Nato, sier forsvarsminister Gram.

I dag har Norge 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4. De norske Leopard-stridsvognene er over 40 år gamle, og regjeringen har vedtatt i Hurdalsplattformen at Norge skal kjøpe nye stridsvogner.

Stortinget godkjente anskaffelse av nye stridsvogner i 2021. Den opprinnelige planen var å kjøpe 72 stridsvogner. Men det har lenge pågått en intern debatt i Forsvaret om hvorvidt Norge burde kjøpe nye stridsvogner i det hele tatt.

Statsministeren, finansministeren og forsvarsministeren på Rena leir fredag.

Forsvarssjefen kritisk

Gram er blant dem som har ønsket seg nye stridsvogner. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er blant dem som er kritiske. Han var ikke til stede på pressekonferansen fredag. Aftenposten har tidligere omtalt hvordan forsvarssjefen i november anbefalte forsvarsministeren å stoppe prosessen med å anskaffe nye stridsvogner til Hæren.

Da var prosessen allerede godt i gang. Det sto mellom Leopard 2A7, en nyere utgave av stridsvognen som Norge nå gir Ukraina, og sørkoreanske K2 Black Panther.

Forsvarsministeren sa fredag at politiske hensyn har vært viktige i prosessen og at de ikke hadde tid til å vente på de fagmilitære rådene fra forsvarssjefen i mai.

– Vi står i fare for å miste plassen vår i køen hvis vi ikke tar en avgjørelse, sa Gram.

Finansminister Vedum la vekt på at kjøpet fra Tyskland vil utløse gjenkjøpsavtaler med norsk forsvarsindustri. Dette vil kunne gi lønnsomme kontrakter og arbeid i Norge for en rekke store og små bedrifter, sa han.

– Vil øke kampkraften

I en pressemelding fra Forsvaret som ble sendt ut etter at nyheten ble offentlig, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sjef Hæren, Lars Lervik, at nyheten tas godt imot.

– Nye stridsvogner vil øke kampkraften til Forsvaret og øke forsvarsevnen. Det er positivt. Det er også et klart signal om fortsatt styrking av Forsvaret. Det vil jeg ta med meg inn i det fagmilitære rådet jeg skal gi denne våren, sier general Eirik Kristoffersen.

Positive reaksjoner

Flere av partiene på Stortinget er positive til innkjøpet.

– Dette er et viktig tilskudd til bedret forsvarsevne. Nye stridsvogner vil gi Hæren betydelig økt kampkraft, sier Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsperson for Høyre.

Venstres Ola Elvestuen mener det er bra at regjeringen valgte tyske stridsvogner og europeisk forsvarsindustrielt samarbeid.

– Jeg er glad for at kontrakten er inngått og at dette nå kommer i stand, sier Elvestuen.