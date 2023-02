Entreprenør beskylder Bane Nor for å bryte avtale – krever hemmelighold om Follobanen

Selskapet som har bygget tunnelen på Follobanen, anklager Bane Nor for å bryte avtalen om konfidensialitet. Bane Nor avviser anklagene.

Det jobbes ved Ski stasjon for å få Follobanen klar til åpning. Banen er stengt på ubestemt tid.

03.02.2023 21:42 Oppdatert 03.02.2023 22:29

Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) er hovedentreprenør for Blixtunnelen på Follobanen. De har så langt knapt sagt et ord om krisesituasjonen på den stengte toglinjen.

Nå viser e-poster som Aftenposten har fått innsyn i, at AGJV har lite til overs for Bane Nors åpenhet i mediene.

– Vi forstår at det er stor interesse fra mediene

AGJV anklager Bane Nor for å ha brutt kontrakten ved å bryte plikten om konfidensialitet. Det kommer frem i et brev sendt til Bane Nor 12. januar.

På dette tidspunktet hadde Follobanen vært stengt i 24 dager.

– Vi forstår at det er stor interesse fra mediene angående prosjektet, men vi minner Bane Nor om deres forpliktelse til å opprettholde konfidensialitet, skrev de.

Dette var nedfelt i kontrakten mellom partene, hevdet AGJV.

– Krever skriftlig godkjenning

Bane Nor har hatt to ukentlige pressetreff siden 5. januar. Her kommer de med løpende oppdateringer om feilretting og hvilke tekniske problemer de har oppdaget på Follobanen.

Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund gikk allerede 3. januar ut og sa at jordingsanlegget jordingsanleggetElektriske anlegg og utstyr må jordes for å unngå farlige situasjoner om strømmer kommer på avveie. på returstrømsystemet returstrømsystemetFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger. var underdimensjonert. Videre sa han at skjøter måtte byttes ut.

Han varslet garantisak mot AGJV.

AGJV er langt fra fornøyd med Bane Nors åpenhet.

– All informasjon knyttet til kontrakten og leverandørens arbeid skal behandles konfidensielt og krever leverandørens skriftlige godkjenning før den kan deles med tredjeparter, skrev de 12. januar.

Brevet er også omtalt av Bygg.no.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor møter pressen to ganger i uken. Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), hovedentreprenør på Follobanen, er kritisk til Bane Nors åpenhet.

Namnga selskap – beklaget senere

Frimmanslund navnga 3. januar AGJVs underleverandør Cowi som dem som hadde designet returstrømanlegget.

Senere har Bane Nor beklaget at de nevne Cowi med navn.

Flere ansatte i Cowi skal ha reagert på at Bane Nor pekte på dem når det gjaldt returstrømanlegget, ifølge Teknisk Ukeblad.

AGJV reagerte også på at en underleverandør av dem uttalte seg om tekniske detaljer i media. De mener leverandøren burde hatt skriftlig tillatelse fra oppdragsgiver AGJV før de uttalte seg. Det skrev de i det samme brevet til Bane Nor.

– Vi har tatt grep for å sikre at underleverandøren overholder kravet til konfidensialitet, skriver de.

Bane Nor: Vurderer unntak fra åpenhet

Svaret fra Bane Nor kom syv dager senere. De avviser anklagene blankt.

– Vi er ved lov (offentlighetsloven) forpliktet til å dele dokumenter og informasjon – også til mediene, skriver de i sitt svar.

– Dere må forvente at vi deler etterspurt informasjon og dokumenter til mediene også i fremtiden, heter det videre.

Allerede dagen etter svarte AGJV. Dette brevet har Aftenposten ikke fått innsyn i. Men i Bane Nors svar en uke senere, gjentar de sine forpliktelser i henhold til den norske offentlighetsloven.

Bane Nor understreker at det finnes unntak fra regelen om åpenhet.

– Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter.

– Vi vurderer fortløpende å bruke unntaksbestemmelsene fra offentlighetsloven, skriver Bane Nor.