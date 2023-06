Roald Amundsens «ukjente» reise til Japan skal frem fra glemselen. Denne rustningen hadde han med seg hjem til Norge.

Eventyreren Roald Amundsen var på begge polene. Men én reise har nesten gått i glemmeboken.

Samurai-rustningene var langt mer detaljrike enn de europeiske rustningene vi kjenner fra middelalderen. Vis mer

– Reisen hans til Japan kan bidra til å gi et litt mer nyansert bilde av Amundsens siste år.

Det mener Anna Karoline Johnsen. Hun har skrevet en masteroppgave om Amundsens tre uker lange oppholdet i Japan sommeren 1927. Bilder fra reisen er nå digitalisert. De viser en Amundsen i godt humør.

– Jeg har fått et inntrykk av at han ble oppfattet som litt bitter de siste årene. Men bildene fra denne turen, ett år før han døde, viser at det ikke var så svart-hvitt, mener hun.

Det var kanskje ikke så rart at han likte seg i Japan. Han ble mottatt av tusenvis av mennesker. I japanske aviser ble han sammenlignet med Columbus ColumbusChristofer Columbus (1450-1506) var en europeisk oppdagelsesreisende og handelsmann. og Vasco da Gama Vasco da GamaPortugisisk oppdagelsesreisende (1469-1524). Hadde kommandoen over de første skipene som seilte direkte fra Europa til India ved å seile rundt Afrika. . Han var også i audiens hos keiser Hirohito. Det var uvanlig for en utlending på den tiden.

– Turen var en kjempesuksess. Alle foredragene han holdt var utsolgte og samlet flere tusen mennesker.

Fakta Norges mest kjente polfarer Roald Amundsen er sammen med Fridtjof Nansen Norges mest kjente polfarer.

Han ledet i 1911 den første ekspedisjonen som nådde Sydpolen.

Han var også den første som seilte gjennom Nordvestpassasjen i ett og samme skip.

I 1926 fløy han sammen med amerikaneren Lincoln Ellsworth over Nordpolen med det italienskbygde luftskipet «Norge».

Amundsen omkom i 1928 i nærheten av Bjørnøya under leting med fly etter italieneren Umberto Nobile. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Samuraier på museum i Oslo

Amundsens Japan-reise er blitt aktuell i forbindelse med en ny utstilling på Historisk museum i Oslo. Museet åpnet fredag det som er blitt beskrevet som Norges første Samurai-utstilling.

– Jeg tror denne utstillingen vil appellere også til mange unge. Gjennom blant annet spill og tegneserier har Japan fått en sterk posisjon i ungdomskulturen.

Det forteller Anne Håbu. Hun er fagansvarlig for utstillingen.

Den presenterer blant annet 15 originale rustninger fra samuraienes krigsutstyr. Blant disse er en rustning som Roald Amundsen mottok under reisen til Japan i 1927. Den donerte han til museet.

– Det er en flott rustning. Den er pen og i god stand med mange fine detaljer, sier Håbu.

Gjenstandene som stilles ut, er fra museets egne samlinger. I tillegg har forfatter og våpenhistoriker Per Terje Norheim lånt ut en rekke gjenstander fra sin private samling.

– Rustningen som Amundsen fikk, er blitt utstilt tidligere. Men det er ikke blitt opplyst til besøkende at den ble donert av Amundsen. Først nå knyttes den til polfarerens turné i landet.

Dette samuraisverdet er blant gjenstandene som nå blir utstilt på Historisk museum i Oslo.

Fremstilt som en kjærlig helt

Det var i januar 1927 at Amundsen skrev kontrakt med den japanske avisen Hōchi Shinbun om en foredragsturné i landet. Han skulle opprinnelig være der i to uker. Han ankom Yokohama 20. juni. Men oppholdet ble utvidet til tre uker.

– Japanerne var spesielt interesserte i å høre om luftskipet «Norge», forteller Johnsen.

Amundsen og italieneren Umberto Nobile benyttet luftskipet til å fly over Nordpolen i 1926.

Men hvorfor dro han i det hele tatt til Japan?

– Penger var nok en stor del av motivasjonen. Men jeg tror også at han ble tiltrukket av berømmelsen og oppmerksomheten. Hyllesten han fikk i Japan, kunne nok minne ham om det han opplevde etter reisen til Sydpolen i 1911.

– Hvordan ble han fremstilt?

– På den ene siden fremstilles han som en polerobrer, en kjempe og en helt i

nasjonalistisk ærend. Samtidig beskrives han som en kjærlig skikkelse, og

han sammenlignes med en far med snille øyne.

Da Amundsen kom hjem til Norge i august 1927, ble han intervjuet av Dagbladet. Til avisen beskrev han reisen slik:

– Aldri har jeg sett så mange norske flagg som i Japan, aldri har jeg fått en så hjertelig mottagelse og aldri har jeg hatt et mer begeistret publikum.

Her er noen glimt fra Roald Amundsens opphold i Japan:













Roald Amundsen ble tatt med til noen av de største attraksjonen. Her er han og vertskapet fotografert under et besøk til Meiji-tempelet i Tokyo. 1 av 5 Foto: Nasjonalbiblioteket

Tror det lå en strategi bak

Men hvorfor inviterte japanerne og avisen Hōchi Shinbun nordmannen til Japan?

Johnsen konkluderer med at avisen kan ha hatt flere motiver:

– I tillegg til å gjøre profitt ut av foredragene til Amundsen, var Hōchi Shinbun også svært opptatt av å gjøre et godt inntrykk på Amundsen ved vise Japans fremragende kultur. Hensikten i å vise Amundsen det beste Japan har å by på, kan være en strategi for å styrke samholdet og nasjonalfølelsen innad i Japan.

I Tor Bomann-Larsens biografi blir Amundsen anklaget for å ha plantet nasjonalistiske tanker i Japan under denne reisen. I masteroppgaven konkluderer Johnsen at den fremstillingen er feil. Nå har hun endret sitt synspunkt på dette.

–Nasjonalismen var allerede godt fotfestet i Japan, allerede før Amundsens visitt. Men jeg ser nå i etterkant at jeg har vært altfor bombastisk i mine tolkninger av Bomann-Larsens fremstilling.