Ungene sover. Far sitter foran en PC i kjelleren. Der dyrker han sin straffbare hemmelighet. Men denne dagen gjør han en feil. Aftenbladet har fulgt politiets jakt på en ung familiefar i Rogaland Jakten på familiefaren

08.01.2023 07:04

1: Melding fra mancaven

(Stavanger Aftenblad:) Tapp, tapp, tapp, tapp.

Pekefingeren trykker på tastaturet. Fire bokstaver synes på skjermen. Fire bokstaver som satt i denne rekkefølgen betyr én ting.

Kenneth K. starter å skrolle.

Barna er lagt. De sover. Og samboeren sitter oppe i stua. Familiens ryddige og innbydende stue.

Huset er alltid velstelt. Det kan ikke sies om kjellerrommet med de rektangulære vinduene.

Far sitt rom. Rommet far liker å være alene i. Rommet far ofte er i når barna er lagt. Mancaven.

