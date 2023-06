Skogbrannene herjer fortsatt. Også for bøndene får tørken store konsekvenser.

Regnet som er meldt, er ikke nok til å dempe skogbrannfaren, sier brannvesenet.

Den siste tiden har det vært en rekke branner i terrenget. Nå er 16 brannhelikoptre satt i beredskap i Norge.

18.06.2023 15:30

De siste ukene har det vært varmt og tørt i Sør-Norge. Det knusktørre terrenget har fått Meteorologisk institutt til å sende ut oransje farevarsel for skogbrann. Det betyr at brannfaren er stor og situasjonen alvorlig.

Flere steder, blant annet i Oslo, er det innført ekstraordinære forbud mot bruk av åpen ild. Skal du grille, må du gjøre det i egen hage. Og det blir ingen sankthansbål i år.

Søndag er det ventet mye lyn og torden i Sør-Norge som kan forverre situasjonen.

Også for bøndene på Østlandet kan tørken få store konsekvenser. Noen steder er situasjonen like ille som under tørkesommeren 2018. Da gikk store avlinger tapt.

Regnbygene ikke nok

Når Aftenposten snakker med 110-sentralen i distrikt øst, har de akkurat fått melding om røykutvikling fra skog.

– Vi er på vei dit nå, forteller pressevakt Espen Stabell.

Den siste tiden har vært travel. Lørdag brant det i skogen i Fredrikstad. Tirsdag ble nesten 300 mål med skog rammet av brann i Vestby.

Brannvesenet er forberedt på at lynnedslag kan føre til flere tilfeller av skogbrann søndag. Stabell understreker at regnbygene som også er meldt, ikke vil være nok til å påvirke skogbrannfaren.

– Det må nok komme mye mer regn før det gjør utslag, sier han.

fullskjerm neste Varselet fra Yr viser at skogbrannfaren er stor over hele Sør-Norge. Det vil den være inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. 1 av 2 Foto: Yr

Bekymret for avlingene

Sommeren 2018 ble det slått en rekke værrekorder. Varme dager, knusktørr vegetasjon og uvanlig mye tordenvær med lynnedslag førte til rekordmange gress- og skogbranner.

For landbruket ble det en krisesommer. Norske bønder tapte store avlinger.

Lederen av Norges Bondelag, Bjørn Gimming, forteller at flere bønder på Østlandet rammes også i år.

– Det er lokale variasjoner, men det er ingen tvil om at mange bønder opplever dette som en vanskelig situasjon, hvor det blir dårlige avlinger av korn og gress.

Noen steder på Østlandet er problemene med tørken allerede på 2018-nivå. Her fra et jorde i Stange kommune i Innlandet.

Enn så lenge er det totale skadeomfanget mindre enn i 2018. Men skal avlingene reddes, er bøndene på Østlandet helt avhengige av regn.

– Hvis det kommer et væromslag, vil det være mulig å kompensere for deler av den tørken som har vært. Men for dem som er hardest rammet av tørke og driver med korn, vil det uansett bli et dårlig år, sier Gimming.

For å unngå langsiktige konsekvenser er det viktig at hysdyrprodusentene klarer å skaffe nok fôr til vinteren. Nå venter de på regnet og krysser fingrene.

– Så må bonden gjøre de grepene som det er mulig å gjøre. Og vi må bidra der vi kan hvis det er noe som kan gjøres i forvaltning eller opp mot myndighetene, sier bondelagslederen.

Søndag kl. 13 har det vært tre helikopterinstanser i forbindelse med skogbrann. Lørdag var det 15, søndag 16.

Grunn til bekymring

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det hittil i år har vært 651 branner i gress- eller innmark. I skog- eller utmark har det vært 345 branner. Bare siden fredag har det totalt vært 104 hendelser.

– Vi regner det som sannsynlig at det er lynnedslag som er hovedårsakene til alle skogbrannene de siste dagene, skriver avdelingsdirektør Johan Marius Ly i en e-post til Aftenposten.

16 brannhelikoptre er nå satt i beredskap. Det er uvanlig. Fortsetter tørken og de generelle værforholdene videre, mener Ly at det grunn til bekymring.

– Bare selve antallet skogbranner gjør det utfordrende å håndtere. Ressursene er ikke utømmelige.

Brannvesenet forbereder seg på at resten av sommeren også kan bli tørr, med høy skogbrannfare. Stabell oppfordrer folk til å forholde seg til lokale retningslinjer.

– Følg råd og pålegg som blir gitt, og overhold det ekstraordinære totalforbudet. Unngå all bruk av åpen ild, sier han.