– Jeg er stygt redd for at vi får svært få internasjonale studenter i år

Til høsten må internasjonale studenter betale for å studere i Norge. Men studiestedene har foreløpig ikke lov til å kreve inn studieavgiften.

Sunniva Whittaker er styreleder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder. Hun er skeptisk til studieavgiften internasjonale studenter må betale.

10.03.2023 05:36

Søknadene fra internasjonale studenter er kommet inn. De er med årene blitt en viktig studentgruppe for Norge, som bidrar med sårt tiltrengt kompetanse i næringslivet.

Men med søknadssvarene fra de norske studiene, følger det i år med noe nytt: Et pengekrav.

For første gang skal det koste penger å studere i Norge. Det kan bli dyrt for studentene som kommer hit.

Men hvem skal betale hva? Det er studiestedene usikre på. De har heller ikke lov til å sende noen regning til studentene. Studiestedene frykter effekten det vil ha.

– Jeg er stygt redd for at vi får svært få internasjonale studenter i år. Fremover er det også usikkert.

Det sier styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) Sunniva Whittaker til Aftenposten.

– Myndighetene krever at avgiften er kostnadsdekkende, og studier i Norge kan bli dyre, sier hun.

UHR er skeptiske til vedtaket som kom med statsbudsjettet for 2023. Her fastlås det at studenter utenfor EØS og Sveits må betale for fulle gradsutdanninger. Unntaket er asylsøkere og utvekslingsstudenter.

Kunnskapsdepartementet venter å få inn rundt 75 millioner kroner fra studieavgiftene i 2023. Fra 2025 er den ventet å nå nesten 300 millioner kroner. UHR mener dette er mer enn hva som er realistisk.

Fakta Universitets- og høgskolerådet (UHR) En medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte institusjoner.

Har som mål å fremme universiteter og høyskolers interesser.

Har 32 medlemsinstitusjoner som inkluderer ti universiteter, ni vitenskapelige høyskoler og 12 akkrediterte høyskoler.

Universitetet i Oslo, Stavanger, Bergen, Agder, Sørøst-Norge og Tromsø er blant noen av medlemmene. Vis mer

Ikke tilgang på viktig informasjon

Foreløpig finnes det heller ingen lovhjemmel som lar studiestedene kreve inn studieavgiften.

Den kommer trolig først rett før sommerferien. Studentene har fått beskjed om hvor mye de må betale, men pengene kan ikke kreves inn før om flere måneder.

Det kan by på problemer for studiestedenes administrasjoner. De er ikke rigget for å kreve inn den type egenbetaling som er vedtatt, mener UHR.

Og selv om de hadde vært det, kunne de ikke vært sikre på hvem som skal betale og ikke. Hvorfor? Fordi de ikke har tilgang på dataene som forteller om studentenes bakgrunn og statsborgerskap.

Kunnskapsdepartementet mener institusjonene må stole på opplysningene fra studentene.

– Må utvikles på sikt

– Dette er ikke en uvanlig løsning. Slike opplysninger kan også kontrolleres i etterkant når det er etablert systemer for å håndtere dette.

Det skriver Oddmund Løkensgard Hoel i en e-post til Aftenposten. Han er statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD).

Dette er noe som må utvikles på sikt, mener han. Men dette er ikke en trygg og oversiktlig måte å gjennomføre prosessen på, mener Whittaker.

– Det verste som kan skje, er at vi ikke får noen internasjonale studenter, sier Whittaker.

Dette betyr dessuten at studiestedene ikke får inn de pengene som statsbudsjettet anslår.

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem 6. oktober i fjor. For å gi finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tykkere lommebok, foreslo Ola Borten Moes (Sp) departement studieavgift for studenter utenfor EØS.

Forstår problemstillingen

Kunnskapsdepartementet forstår at det skaper problemer for institusjonene. Men de mener lovendringen kommer på plass i god tid før studiestedene skal kreve skolepenger til høsten.

UHR skrivet i et notat fra 6. mars at tiden blir for knapp. Lovhjemmelen må vedtas og studentene må ha studietillatelse, sier de. Dette mener Hoel er feil.

– Det er ikke nødvendig med lovhjemmel for at studenten skal søke oppholdstillatelse, sier Hoel.

– Studenten skal betale studieavgiften innenfor den fristen som institusjonene setter, og trenger ikke å betale skolepengene før oppholdstillatelse gis.

Får ikke stipend

Sverige har også studieavgift for internasjonale studenter. Men de hadde to år på å forberede seg på endringen, skriver UHR i samme notat. I tillegg tilbyr svenskene stipendordninger. Det har ikke Norge.

Pr. nå finnes det heller ingen stipendløsninger for de internasjonale studentene, slik som i Sverige. Ifølge KD skal dette etter hvert vurderes.

Så hvorfor skal det gjennomføres så raskt i Norge?

– Rett og rimelig at de betaler for seg

– Den økonomiske situasjonen krevde rett og slett at vi gjorde noen klare prioriteringer i budsjettet, sier Hoel.

Kunnskapsdepartementet mener det er rettferdig. Norske studenter må som regel betale for studier utenlands.

– Det er ingen grunn til at det skal være annerledes her. Norge skal fremdeles være åpent for studenter fra alle land, men vi mener det er rett og rimelig at de også betaler for seg, sier Hoel.

Nå fryktes det at Norge skal miste en stor andel internasjonale studenter. Det vil være et tap for Norge, mener UHR.

Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren Oddmund Løkensgard Hoel.

En viktig arbeidskraft

Større mangfold i studentmiljøet fører meg seg bredere forståelse av verden, tror Whittaker. Men de er også særlig viktig etter de har fullført studiene.

– Vi snakker på den ene siden om at vi har mangel på kompetanse. Men mange internasjonale studenter blir værende i Norge og bidrar til å redusere den kompetansemangelen, sier Whittaker.

Statssekretær Hoel mener også at studentgruppen er viktig:

Det er gunstig for arbeidskraften

Det styrker kulturelle og økonomiske bånd mellom Norge og andre land.

Nå forventer både KD og UHR enda færre studenter til høsten. Likevel står departementet ved budsjettet: At sektoren skal håve inn 75 millioner i studieavgifter.