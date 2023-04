Disse innstilles til Ap-ledelsen: Vil ha Brenna og Vestre som nestledere

Kjersti Stenseng blir innstilt som partisekretær. Tidligere nestleder Hadia Tajik får ikke plass i sentralstyret.

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er innstilt som nye nestledere i Ap. De møtte pressen fredag ettermiddag.

21.04.2023 11:24 Oppdatert 21.04.2023 13:58

Valgkomiteen i Arbeiderpartiet har de siste dagene jobbet på spreng for å få på plass kabalen for partets nye ledelse.

– Dette er et sterkt sentralstyre som kan ta fatt på utfordringene Ap står i, sa komitéleder Peggy Hessen Følsvik da hun la frem innstillingen fredag ettermiddag.

Hun sier det nye sentralstyret vil speile hele landet og bidra til både fornyelse og lokal presentasjon.

– Det sikrer en god representasjon fra hele Norge. Alle de tre nordligste fylkene får plass, sier hun.

Dette er kabalen :

To mangemillionærer

– Jan Christian og Tonje representerer en ny generasjon politikere i partiet, samtidig som de har lang erfaring fra ulike verv i partiet, sier Følsvik.

Hun sier de to også representerer Utøya-generasjonen i partiet.

Med Støre og Vestre i ledelsen får Arbeiderpartiet både en leder og en nestleder som en har en formue på flere titall millioner kroner.

– Kan det ikke bli et kommunikasjonsproblem for Ap med to i ledelsen som er mangemillionærer, når dere har vært så opptatt av vanlige folk? Du har jo til og med sagt at nå skal vi ta de rike?

– Det er en litt annen debatt enn det vi har nå. Når du ser sentralstyret så ser du et mangfold blant folk både med hva de eier og hva de tjener. Det er jeg ikke redd for. Vi har vært ute etter å finne de beste folkene og de beste navnene til å ta partiet videre, sier Følsvik.

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre mener det er viktig å ha med seg erfaringer i bagasjen som nestledere i partiet.

Terror og næringsliv i bagasjen

Vestre sto i fjor oppført med en formue på 72 millioner kroner i skattelistene. Han overtok familiebedriften Vestre da han var 25 år, etter at faren døde av kreft.

– Jeg tror alle i partiet er klar over at jeg kommer fra en familiebedrift, sier han.

Han mener erfaringen fra næringslivet er nyttig i et parti som «er opptatt av å både skape og dele».

Vestre er full av lovord om avtroppende nestleder Bjørnar Skjæran, som sier han trådte til side for å slippe nye krefter til. Han omtalte Skjæran som både raus, klok og vis.

– Det at han vil slippe til en ny generasjon, sier noe om rausheten til vår alles Bjørnar, sa han.

Både Vestre og Brenna overlevde terroren på Utøya. Det tror de er en viktig erfaring å ta med seg som nestledere.

Brenna sier hun mener det uansett er viktig å ha med seg noe i bagasjen som politiker.

– Så består jo noe av den bagasjen både jeg og Jan-Kristian og mange andre har med oss, at vi overlevde terror.

– Jeg tror jo også at det har styrket engasjementet, troen på demokratiet, at man engasjerer seg i det man bryr seg om, at det er riktig å heve stemmen også de gangene man kan føle på kroppen at det er farlig, sier hun.

LO-leder og valgkomiteleder Peggy Hessen Følsvik under pressekonferansen fredag.

Pedersen utelukker ikke kampvotering

Flere har ønsket tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen inn i vervet som partisekretær i stedet for Stenseng.

Føvik sier hun registrerer at det er lansert andre kandidater til partisekretærvalget, men understreker at innstillingen om Stenseng er enstemmig.

– Det er det som er mitt budskap. Dette er den kabalen vi i fellesskap har kommet frem til, sier hun.

Til NRK sier hun at det har vært tautrekking rundt både Stenseng og flere andre navn de siste ukene.

– Det har kommet ut i mediene at det har vært en motkandidat og at flere i valgkomiteen støttet Helga Pedersen. Er ikke Kjersti Stenseng nå en veldig svekket partisekretær for Ap?

– Jeg mener at Kjersti Stenseng har vært og kommer til å bli en god partisekretær for Ap, sier hun.

På spørsmål fra Aftenposten om hun nå likevel vil opprettholde kandidaturet sitt og stå i en mulig kampvotering på landsmøtet, svarer Helga Pedersen i en SMS:

– Det må jeg ta stilling til hvis situasjonen oppstår.

Tajik ut: - Vi har hatt veldig mange gode navn på bordet

Hadia Tajik har vært tydelig på at hun ønsket seg tilbake i ledelsen, og ble lansert som nestlederkandidat fra Rogaland. Hun ble verken innstilt som nestleder eller som vanlig medlem i Aps sentralstyre.

Tajik har vært både nestleder og statsråd, men gikk av i 2022 etter avsløringer rundt hennes bruk av Stortingets pendlerboliger.

I stedet er Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun foreslått som representant fra Rogaland.

– Er Hadia Tajiks problem at det ikke er mulig å få en samlet valgkomite bak henne?

– Det har jeg ikke lyst til å uttale meg om, hvilke diskusjoner valgkomiteen har hatt, sier Følsvik.

Hadia Tajik gikk av som statsråd og nestleder i Ap i fjor etter avsløringer knyttet til hennes bruk av Stortingets pendlerboliger.

Ny ledelse og nytt sentralstyre skal velges på landsmøtet som begynner 4. mai. Det regnes som sikkert at partiet vil gå fra en til to nestledere, og at kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus blir én av dem. Det er opp til landsmøtet om de vil følge valgkomiteens innstilling eller velge andre kandidater.

Nord-Norge ute av toppledelsen

Torsdag økte spenningen rundt partisekretærvervet. Da varslet Finnmark Ap at de støttet Helga Pedersen som ny partisekretær i stedet for Kjersti Stenseng. Pedersen bekreftet til TV2 at hun var kandidat til vervet.

Men fredag er det altså klart at valgkomiteen innstiller på å beholde Stenseng på denne viktige posten.

Det betyr at hele toppledelsen i partiet hører hjemme sør for Dovre . Det har ikke skjedd siden 1990-tallet.

I stedet har alle de tre nordligste fylkene fått hver sin representant med i sentralstyret.

Kjersti Stenseng (t.h.) har vært partisekretær i Ap siden 2015. Nå ligger det an til at hun får gjenvalg. Hadia Tajik ligger ikke an til å få plass i sentralstyret.

Strid om kvinneverv

Anette Trettebergstuen beholder vervet som leder for Aps kvinnenettverk. Det bekrefter en kilde med kjennskap til valgkomiteens arbeid.

Det vakte kraftige reaksjoner da det torsdag ble kjent at Trettebergstuen lå an til å bli byttet ut med Cecilie Myrseth fra Troms.

Torsdag meldte Aftenposten at Raymond Johansens plass i sentralstyret kunne henge i en tynn tråd. Grunnen er at også Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre representerer Oslo.

Nå er det altså klart at Johansen likevel beholder sin plass i sentralstyret.