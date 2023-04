Kilder til Aftenposten: Disse innstilles til Ap-ledelsen

Kjersti Stenseng blir innstilt som partisekretær. Hadia Tajik får ikke plass i sentralstyret. Klokken 12.30 kommer hele valgkomiteens innstilling.

21.04.2023 11:24 Oppdatert 21.04.2023 12:28

Valgkomiteen i Arbeiderpartiet har de siste dagene jobbet på spreng for å få på plass kabalen for partets nye ledelse.

Innstillingen legges frem på en pressekonferanse klokken 12.30 av leder Peggy Hessen Følsvik.

Dette er kabalen Aftenposten får bekreftet:

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre innstilles som nye nestledere.

Valgkomiteen innstiller på at Kjersti Stenseng fortsetter som partisekretær.

Nåværende nestleder Bjørnar Skjæran går ut av ledelsen.

Anette Trettebergstuen blir altså innstilt til å fortsette som leder for kvinnenettverket.

Aftenposten får bekreftet at valgkomiteen vil legge frem en enstemmig innstilling.

Hadia Tajik blir ikke innstilt som nestleder. Hun blir heller ikke innstilt som vanlig medlem i Aps sentralstyre. I stedet er Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun foreslått som representant fra Rogaland.

Ny ledelse og nytt sentralstyre skal velges på landsmøtet som begynner 4. mai. Det regnes som sikkert at partiet vil gå fra en til to nestledere, og at kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus blir én av dem. Det er opp til landsmøtet om de vil følge valgkomiteens innstilling eller velge andre kandidater.

Spenning rundt partisekretær

Torsdag økte spenningen rundt partisekretærvervet. Da varslet Finnmark Ap at de støttet Helga Pedersen som ny partisekretær i stedet for Kjersti Stenseng. Pedersen bekreftet til TV2 at hun var kandidat til vervet.

Men fredag er det altså klart at valgkomiteen innstiller på å beholde Stenseng på denne viktige posten.

Kjersti Stenseng (t.h.) har vært partisekretær i Ap siden 2015. Nå ligger det an til at hun får gjenvalg. Hadia Tajik ligger ikke an til å få plass i sentralstyret.

Anette Trettebergstuen beholder vervet som leder for Aps kvinnenettverk. Det bekrefter en kilde med kjennskap til valgkomiteens arbeid.

Det vakte kraftige reaksjoner da det torsdag ble kjent at Trettebergstuen lå an til å bli byttet ut med Cecilie Myrseth fra Troms.

Torsdag meldte Aftenposten at Raymond Johansens plass i sentralstyret kunne henge i en tynn tråd. Grunnen er at også Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre representerer Oslo.

Fredag får Aftenposten bekreftet at Johansen likevel beholder sin plass i sentralstyret.