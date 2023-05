Forsvarskommisjonen foreslår enorm økning i forsvarsbudsjettet

Forsvarsbudsjettet bør snarest mulig økes med 30 milliarder kroner. Det foreslår forsvarskommisjonen i en ny rapport. De foreslår også ekstraordinære bevilgninger på 400 milliarder kroner de neste ti årene.

03.05.2023 09:11 Oppdatert 03.05.2023 09:40

«Forsvarskommisjonen anbefaler at forsvarsbudsjettet snarest mulig økes til et nivå om lag 30 milliarder kroner over gjeldende budsjettbane.»

Dette er et av Forsvarskommisjonen viktigste forslag i rapporten som onsdag overleveres forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Arbeidet er på mange måter historisk, sa kommisjonsleder Knut Storberget da han overleverte rapporten. Han påpekte at dette bare er den fjerde kommisjonen siden andre verdenskrig.

I rapporten understreker kommisjonen at den nåværende langtidsplanen for Forsvaret og opptrappingen av Forsvaret som regjeringen har kunngjort, ikke er nok for å nå ambisjonsnivået, eller «for å møte sikkerhetssituasjonen Norge står overfor de neste 10–20 årene».

Forsvarsministeren innrømmet at Forsvaret vil trenge betydelige investeringer fremover.

– Forsikringspremien går opp i en mer utrygg verden, sa Gram.

Tre tiltak

Kommisjonen foreslår tre umiddelbare tiltak:

Umiddelbart budsjettløft på 30 milliarder kroner.

Ekstraordinære bevilgninger over ti år på om lag 40 milliarder kroner pr. år.

Ytterligere budsjettøkning på ti milliarder kroner etter at perioden med ekstrabevilgninger er over.

Den umiddelbare økningen vil gjøre det mulig å ta igjen etterslep, dekke kritiske sårbarheter og sørge for at Forsvaret klarer å «operere på et høyere og mer krevende aktivitetsnivå».

Strukturelle endringer

I halvannet år har kommisjonens 17 medlemmer vurdert «hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10–20 års perspektiv,» ifølge Regjeringens mandat.

Det var ventet at kommisjonen ville foreslå flere strukturelle endringer i Forsvaret. Forslagene skal blant annet danne deler av grunnlaget til den neste langtidsplanen for Forsvaret. I slutten av mai kommer også forsvarssjef Eirik Kristoffersens fagmilitære råd.

I rapporten foreslår kommisjonen å styrke Forsvarets egenevne på særlig tre områder:

Tiltak for å gjøre Forsvaret mer operativt og robust.

En maritim satsning for sikring og forsvar av strategiske interesser i norske havområder

Helhetlig styrking av forsvarsevnen for å understøtte et større forsvar, bedre beredskap og nye teknologiske endringer.

Bred kommisjon

Det var i Hurdalsplattformen at regjeringen kunngjorde at de ville sette ned en «bredt sammensatt forsvarskommisjon». Lederen er statsforvalter i Innlandet og Ap-politiker Knut Storberget (Ap). Flere av medlemmene er forskere, politikere og forsvarsfolk. Men det finnes også en lærer og en student.

De har sett på syv spørsmål. Disse dreide seg blant annet om konsekvensene av sikkerhetspolitiske og teknologiske endringer, hvordan Forsvaret burde videreutvikles og Norge best beskyttes.

Fakta Spørsmål til Forsvarskommisjonen Hva betyr utviklingen i sikkerhetssituasjonen for hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske

veivalg Norge står overfor på mellomlang og lang sikt? Hvordan bør Forsvaret og forsvarssektoren på overordnet nivå videreutvikles og

organiseres for å ivareta norske sikkerhetsinteresser? Hva er sammenhengen mellom sammensatte trusler og andre sikkerhetspolitiske og

militærstrategiske utviklingstrekk? Hvordan kan forsvarssektoren best bidra til vern om Norges sikkerhet i lys av at

utfordringsbildet treffer bredere, på flere samfunnsområder og berører stadig flere sektorer samtidig? Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utvikling av forsvarssektoren, herunder sektorens samhandling med sivile sektorer i rammen av totalforsvaret? Hvordan vil bærekraftsmål, og klima og miljøendringer, påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover? Hvilke mekanismer, kapabiliteter og roller må prioriteres i forsvarssektoren for å bedre forstå, motvirke og forsvare nasjonale sikkerhetsinteresser mot et bredere utfordringsbilde og hva kan prioriteres ned for å gi rom for dette? Kilde: forsvarskommisjonen.no Vis mer

Fakta Forsvarskommisjonens medlemmer Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget (leder), Elverum (Ap)

Etterretningsskolen, Kristin Ven Bruusgaard (nestleder), Oslo

Leder i LO Stat, Egil Andre Aas, Jessheim

Bystyremedlem i Bodø, Synne Høyforsslett Bjørbæk, Bodø (Rødt)

Direktør i Sjømatrådet, Christian Chramer, Tromsø

Direktør i Norges Rederiforbund, Audun Halvorsen, Bærum (H)

Professor i samfunnssikkerhet og risikostyring, Sissel Haugdal Jore, Stavanger

Statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete, Lærdal (Sp)

Kommandørkaptein i Sjøforsvaret, Espen Rasmussen, Bergen

Student og nestleder i Hamar Venstre, Benedicte Røvik, Oslo (V)

Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, Oslo

Matematiker, systemutvikler og forsker, Silvija Seres, Bærum (deltok til august 2022)

Professor emeritus ved Nupi, Rolf Tamnes, Oslo

Professor ved IFS, Øystein Tunsjø, Oslo

Direktør i Earth, wind and power, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Oslo (Frp)

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Tone Elisabeth Vangen, Bodø

Lærer og leder for SV i Sør-Varanger, Amy Brox Webber, Kirkenes (SV) Kilde: forsvarskommisjonen.no Vis mer

Ny plan for 2-prosentmålet

Etter at Russland invaderte Ukraina, har regjeringen gått i gang med en omfattende opprustning av forsvarssektoren.

Tirsdag holdt Regjeringen pressekonferanse. Der kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) regjeringens nye plan om at Norge skal bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar innen 2026. Dette er i tråd med Natos uttalte mål.

For å klare dette skal forsvarsbudsjettet økes med rundt 3,8 milliarder kroner i året.

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan Norge de siste 30 årene har brukt en stadig mindre andel av BNP på Forsvaret.

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, påpeker at dette er langt mindre enn Forsvarskommisjonens forslag.

– Ekstrabevilgningene regjeringen annonserte i går, er ikke nærheten av å dekke behovet, sier han, og føyer til:

– Kommisjonen gir en alvorstung beskrivelse hva som trengs for å ivareta vår nasjonale sikkerhet og suverenitet. Dette vil kreve tøffe politiske prioriteringer.