Kommisjon vil ha enorm økning i forsvarsbudsjettet: – Dagens politikk fremstår som direkte uansvarlig

Nils-Ole Foshaug (Ap)

– Russlands ulovlige angrepskrig i Ukraina har gjort det ettertrykkelig klart at vi har et naboland med få skrupler når det gjelder evne og vilje til maktbruk. Det betyr at vi må prioritere økte bevilgninger til Forsvaret, selv om det vil kunne ha innvirkning på andre satsingsområder.

– Det er på tide med et nytt taktskifte for å trygge landet. Det vil være viktig å sørge for at forsvarssektoren får nødvendig forutsigbarhet til å kunne foreta kloke og ressurseffektive investeringer som sikrer balanse mellom ambisjoner, struktur og økonomi.

Hårek Elvenes (H)

– Ekstrabevilgningene regjeringen kunngjorde i går, er ikke nærheten av å dekke behovet. Forhastet og lite gjennomtenkt pressekonferanse. Kommisjonen gir en alvorstung beskrivelse hva som trengs for å ivareta vår nasjonale sikkerhet og suverenitet. Dette vil kreve tøffe politiske prioriteringer.

Guri Melby (V)

– Jeg ser at det er et enormt gap mellom hva regjeringen foreslår i budsjettøkninger, og det Forsvarskommisjonen sier er nødvendig. Det gjør at jeg fortsatt sitter igjen med spørsmålet om regjeringen virkelig planlegger å ruste opp forsvaret til det nivået som er nødvendig i dagens sikkerhetssituasjon. Regjeringen presenterte i går en økning av forsvarsbudsjettet med 3,8 milliarder pr. år frem mot 2026. Det kan godt hende det er tilstrekkelig for å nå 2-prosentmålet, men ut fra kommisjonens rapport er dette langt fra nok for å styrke vår forsvarsevne så mye som er nødvendig ut fra dagens sikkerhetssituasjon.