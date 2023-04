Kreften hadde spredt seg overalt i kroppen. Men Kari Grønås ble ikke gitt opp av legen sin.

Kreftlegen Åslaug Helland ga Kari Grønås (58) den alvorlige beskjeden: Du har lungekreft. Men samtidig ga hun håp. Det var studier på gang.

Leder av Lungekreftforeningen Kari Grønås roser kreftlege Åslaug Helland og hennes team. – Hun ser ingen hindre. Hun står på for pasientene sine, leter etter utveier og er orientert, sier hun.

26.04.2023 19:22 Oppdatert 26.04.2023 20:15

Under en ferietur i USA for 11 år siden kjente Kari Grønås det for første gang. Etter flere løpeturer sammen med mannen sin fikk hun smerter i venstre lår.

Men Grønås, som da var 47 år, slo seg til ro med at hun bare hadde skadet en sene.