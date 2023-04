Flere av de folkevalgte har ikke overholdt opplysningsplikten opplysningsplikten I Stortingets retningslinjer heter det at politikerne har polikt til å gi opplysninger om annen inntekt og levere de dokumenter som er nødvendige for at Stortingets presidentskap skal kunne vurdere om vedkommende har rett til ytelsen. Den som mottar fratredelsesytelse, plikter omgående å underrette Stortingets administrasjon om forhold som kan føre til at ytelsen skal endres eller falle bort. . Dermed har de mottatt for mye enten i ytelser eller i lønn.