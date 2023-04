Riksrevisjonen med nye funn om enkeltpolitikere

Politikernes bruk av pendlerbolig, reisegodtgjørelse og etterlønn har vært gransket i et halvannet år. Torsdag klokken 12 blir konklusjonen kjent.

27.04.2023 11:26 Oppdatert 27.04.2023 11:47

Denne saken oppdateres. Riksrevisjoens pressekonferanse klokken 12 sendes direkte.

Riksrevisjonen har undersøkt 500 nåværende og tidligere stortingspolitikere for å se hvordan de har brukt ordninger som pendlerbolig og etterlønn.

Bakgrunnen er en rekke avsløringer i Aftenposten om stortingspolitikeres bruk av ordningene rundt pendlerboliger og reisegodtgjørelser. Dagens Næringsliv har avdekket misbruk av etterlønn.

I avsløringene har det kommet frem at mange politikere har fått en økonomisk fordel de enten ikke hadde krav på, eller ikke har skattet av.

Ifølge VG vil Riksrevisjonen konkludere med å rette «sterk kritikk» i sin rapport om stortingsrepresentantenes ordninger.

Etter det Aftenposten kjenner til, kommer den tøffeste kritikken på feilaktige utbetalinger av etterlønn. Rundt 50 politikere har fått feil etterlønn.

Aftenposten avslørte høsten 2021 at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting derfra før han var 35 år, gift og hadde to barn. Slik kunne han få gratis leilighet i Oslo på statens regning i over ti år.

Det har siden vært flere saker om politikernes ordninger, hvorav flere ikke er blitt brukt i tråd med intensjonen.

Riksrevisjonen har undersøkt fem forskjellige forhold:

Pendlerboliger

Etterlønn

Fratredelsesytelse

Reiseutgifter

Forvaltningen av de økonomiske ordningene

– Mye tyder på at systemet ikke fungerer etter hensikten, skriver Riksrevisjonen i begrunnelsen for å undersøke spørsmålene.