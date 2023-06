Plutselig forsvant bysyklistene i Oslo. Det samme er i ferd med å skje i Bergen og Trondheim.

I Oslo brukes de 69 prosent mindre enn for fem år siden. Hva stikker kjepper i hjulene for bysyklene i Norges største byer?

Det Adelina Zenuni gjør her, pekes på som en av flere årsaker til at bruken av bysyklene stuper. Vis mer

Adelina Zenuni går ikke lenger bort til bysykkelstativet når hun skal kjapt avgårde. Isteden går hånden ned i lommen for å aktivere en elsparkesykkel med telefonen.

– Man føler seg litt lat da. Det er ikke like mye trening, sier Zenuni.

Før var hun en ivrig bruker. Nå har iveren for bysyklene dempet seg. Hva tror hun er årsaken til det?

– Det er enklere med sparkesykkel, og man kommer raskere frem. Jeg har også mye oppoverbakke på vei til jobb og vil ikke komme frem svett, forklarer hun.

Zenuni er neppe ute og sykler. Aftenposten har tidligere skrevet at bruken halverte seg da elsparkesyklene kom til byen.

Bremsesporene til bysyklene går tilbake til toppåret 2018. Da var turtallet i mai oppe i snaut 500.000. Sammenligner man med mai i år, er det syklet 347.000 turer mindre.

Men det er ikke bare i Oslo det går utfor. Kan det på sikt føre til at bysyklene bysykleneAbonnement som lar deg hente ut sykler fra stativer i byen. I Oslo koster ett år 589 kroner, i Bergen 439 og i Trondheim 429. parkeres for godt?

Halvert i både Bergen og Trondheim

I Oslo er bysyklene blå. I Bergen er de grønne og hvite. I Trondheim røde og hvite. Likevel har de to ting til felles:

De driftes av selskapene Clear Channel (Oslo og Trondheim) og Urban Infrastructure Partner (UIP, Bergen), i samarbeid med kommunene. Det går dårlig med dem. (Se grafene nederst i saken)

Bysyklene i Bergen opplevde sin første mai-måned i 2019 og ble da tatt med ut på 106.000 turer. I mai i år var det tallet mer enn halvert.

Også i Trondheim har luften gått ut av sykkelhjulene. Fra snaut 51.000 turer i mai i toppåret 2019, var det nede i under 17.000 i år. Men til tross for at det har gått bratt nedover med bysyklene i samtlige av Norges tre største byer i flere år, er ikke selskapet bak så bekymret.

Bysyklene på Jernbanetorget får stå i fred. Adelina Zenuni ruller heller forbi på elsparkesykkel.

Ikke aktuelt å legge ned

Clear Channel har avtale med Oslo og Trondheim kommune om å drive bysykkel-tilbudet. Selskapet lar seg ikke stresse av nedgangen i bruken.

– I Oslo hadde vi nesten 1,3 millioner turer i fjor. Det er utrolig mange turer og høy bruk av bysykkel, skriver Dennis Højland Nyegaard i en epost til Aftenposten.

Han er noe som heter country manager i Clear Channel. Og også han er klar over at de i 2018 hadde 2,9 millioner turer totalt. Og da var syklene borte på vinterstid.

– Riktignok hadde vi flere turer før konkurrentene kom på banen, men det er veldig naturlig at dette endrer seg når andre aktører melder seg på, skriver han.

Nyegaard sier at flere ting påvirker bruken: for eksempel været, kollektivtrafikk og sparkesyklene. Selskapet ser også at flere skaffet egen sykkel under pandemien. Den trenden tror de vil fortsette.

– Samtidig ser vi at vi har en god økning i antall unike brukere. Det kan kanskje bety at man benytter seg av flere ulike transportmåter enn før, skriver Nyegaard.

Dennis Højland Nyegaard Country manager i Clear Channel. Foto: Clear Channel

Bysyklistene er også godt fornøyde med tilbudet, sier han. Men hva skjer dersom bruken fortsetter nedturen?

– Kontrakten med kommunen varer ut 2030. Det vil ikke være snakk om å avvikle systemet innenfor kontraktsperioden, skriver Nyegaard.

Bysykkelselskapene i Bergen og Tronheim har gått med millioner i minus siden 2018. I Oslo har resultatet vært positivt de siste to årene etter store underskudd i 2019 og 2020.

Nyegaard skriver at det ikke er inntekten fra brukerne som er styrende for at det går rundt økonomisk i Oslo og Bergen. Brukerinntekter er nemlig kun en av to inntektsstrømmer. Den andre er utleie av reklameplass, som Clear Channel får satt opp på parkeringsstativene rundt om i Oslo.

Slik har bruken av bysyklene gått i Bergen:

Slik har bruken av bysyklene gått i Trondheim: