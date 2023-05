Se dronebildene av verdens største krigsskip, USS Gerald Ford, i Oslo

UAS Norway har fått dispensasjon fra flyforbudet.

26.05.2023 07:48

Verdens største krigsskip, det amerikanske hangarskipet USS Gerald Ford, ligger nå ankret opp i Bunnefjorden sør for Oslo.

Norske myndigheter har innført et omfattende flyforbud i området rundt skipet, men droneorganisasjonen UAS Norway har i samarbeid med flere norske medier fått dispensasjon for å dokumentere besøket med drone.

Hangarskipet er oppkalt Gerald Ford, som var republikansk politiker og president i USA fra 1974 til 1977.

Det veier over 100.000 tonn. Det tilsvarer vekten av 66.000 middels store personbiler.

Med en høyde på 78 meter er det 12 meter høyere enn Oslo rådhus. Det er 337 meter langt og 78 meter bredt.

For å unngå behov for å fylle drivstoff har USS Gerald Ford to atomreaktorer atomreaktorerFor å unngå behov for å fylle drivstoff har USS Gerald Ford to atomreaktorer som produserer energi for fremdrift og strøm. Dette gjør at skipet kan bevege seg rundt kloden i årtier med ubegrenset rekkevidde.Det har en topphastighet på over 30 knop. Om bord er det også avanserte radar- og sensorsystemer, missiler, torpedoer og hurtigskytende maskinkanoner. som produserer energi for fremdrift og strøm. Dette gjør at skipet kan bevege seg rundt kloden i årtier med ubegrenset rekkevidde.

Det har en topphastighet på over 30 knop. Om bord er det også avanserte radar- og sensorsystemer, missiler, torpedoer og hurtigskytende maskinkanoner.