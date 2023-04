Brudd i meglingen – 25.000 tas ut i streik

Historiens første streik i et mellomoppgjør i nyere tid er et faktum. Det kan bety innstilte ferger og stengte ølkraner.

Fra v.: Ole Erik Almlid, NHOs administrerende direktør, riksmegler Mats Ruland og Peggy Hessen Følsvik, LO-leder, ved meglingens start på fredag.

16.04.2023 16:46 Oppdatert 16.04.2023 18:06

Saken oppdateres.

Nær 25.000 medlemmer i LO og YS tas ut i streik fra mandag etter at forhandlingene mellom partene i arbeidslivet søndag morgen falt sammen. Meglingen i frontfagsoppgjøret førte ikke til løsning.

Streiken vil ifølge LO og YS ramme hardt over hele landet. Det gjelder blant annet flere fergestrekninger, Aibel, Aker Solutions, Kaefer, Hydro, bryggerier-deriblant Ringnes, Hansa Borg, Aass, Coca-Cola, Veidekke, Arcus og Vectura.

Riksmegler Mats Ruland t.v., medmegler Richard Saue, NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møter pressen.

LO: – Målet vårt er reallønnsøkning

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til Aftenposten at det ble streik fordi totaliteten i tilbudet fra NHO og Riksmekleren ikke var bra nok. – Vi skulle helst ha sett at det ikke endte i streik. Det har vært reallønnsnedgang. Forskjellene har økt, og de som har minst har gått mest tilbake. Målet vårt er reallønnsøkning og det å løfte de lavtlønte. Dessverre kom vi ikke i mål, konstaterer LO-lederen.

NHO-lederen: – Overrasket

NHO-sjef Ole Erik Almlid uttaler til Aftenposten at Riksmekleren la frem en skisse til en omforent løsning som NHO var åpen for å godta. Men LO valgte å ikke si ja. – Vi strakk oss veldig langt, og er overrasket over motparten. Konsekvensen er at 23.000 går ut i streik i morgen tidlig. Det vil ramme mange indirekte. Dette er en stor og veldig uvanlig streik. Det har ikke vært streik i mellomoppgjøret etter andre verdenskrig, påpeker NHO-lederen.

Riksmekleren: – NHO godtok skisse, men LO sa nei

Riksmegler Mats Ruland forteller at han la frem en skisse til løsning helt på slutten av meglingen.

– Den skissen har arbeidsgiver akseptert, mens den har vært forkastet fra arbeidstager. Det er ikke grunnlag for å fortsette arbeidet nå, sier Ruland til NTB.

Partene har vært i megling hos Riksmekleren siden fredag klokken 10 for å bli enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør. Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag, men NHO, YS og LO fortsatte meglingen langt over fristen.

LO har varslet at ytterligere 15.509 medlemmer vil bli tatt ut i streik fra fredag. YS tar ut ytterligere 460 medlemmer i streik fra fredag. I så fall vil rundt 40.000 være i streik fra fredag.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Rammen i frontfaget er førende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Det betyr at den lønnsøkningen industrien tåler, blir omtrent den de andre gruppene i det organiserte arbeidslivet kan vente seg.

Teknisk beregningsutvalg la før oppgjøret til grunn at lønnsveksten må være 4,9 prosent for at man ikke skal ha nedgang i kjøpekraft.

Begge partene har streikekasser i milliardklassen. Det betyr at en streik potensielt kan vare lenge.

Ølkranene kan bli stengt

LOs liste over medlemmer som kan tas ut er lang. Flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa Borg, Aass og Mack. Dette kan bety at ølkraner blir stengt. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ansatte ut i streik.

Også matindustrien og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien kan rammes hardt. Fergetransporten i hele landet rammes generelt av streiken.

Ringnes varsler at det kan bli tomme øl- og mineralvannhyller i butikkene ganske raskt. – Med streik må vi stanse all produksjon og utsendelse av produkter frem til streiken avsluttes, uttaler kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, til VG. Butikker kan ganske raskt bli utsolgt for en del produkter.