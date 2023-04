Brudd i meklingen - 25 000 tas ut i streik

Historiens første streik i et mellomoppgjør er et faktum.

16.04.2023 16:46 Oppdatert 16.04.2023 17:00

Saken oppdateres.

22.947 medlemmer i LO og YS tas ut i streik etter at forhandlingene mellom partene i arbeidslivet søndag morgen falt sammen.

Her kan du se oversikt over hvilke bedriftene som nå risikerer å bli tatt ut.

Partene har vært i mekling hos Riksmekleren siden fredag klokka 10 for å bli enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør. Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag, men NHO, YS og LO fortsatte meklingen langt over fristen.

LO har varslet at ytterligere 16.561 medlemmer vil bli tatt ut. I så tilfelle vil hele 39.500 medlemmer streike fra da. Her kan du lese hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i andre streikeuttak.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Rammen i frontfaget er førende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Det betyr at den lønnsøkningen industrien tåler, blir omtrent den de andre gruppene i det organiserte arbeidslivet kan vente seg.

Teknisk beregningsutvalg la før oppgjøret til grunn at lønnsveksten må være 4,9 prosent for at man ikke skal ha nedgang i kjøpekraft.

Det har aldri vært streik i et mellomoppgjør. Da skal man kun bli enige om en sum penger og fordelingen av disse, ikke noe annet.

Men så er det ikke sånn at vi lever i helt normale tider.

I opptrappingen til lønnsoppgjøret ble ord som inflasjon, svekket kjøpekraft og gallopperende lederlønninger kastet ut fra arbeidstakernes side. Også arbeidsgivernes side kjenner inflasjonen på pungen, samtidig handler det som alltid om ikke å svekke konkurransekraften med utlandet.

Begge partene har streikekasser i milliardkassen. Det kan bety at en streik potensielt kan vare lenge.