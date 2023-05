Dagbladet anmelder ikke Frp-listetopp etter landsmøte-nachspielet

Dagbladet anmelder ikke Frps listetopp etter nachspielet på partiets landsmøte, melder NTB. Nettavisen vil bruke mandagen til å vurdere hva de gjør.

Frp-landsmøtet fant sted på dette hotellet på Gardermoen.

07.05.2023 09:10 Oppdatert 08.05.2023 09:57

– Oppførselen var uakseptabel. Vi kommer ikke til anmelde forholdet, men vi vil følge opp saken videre i samråd med vår medarbeider.

Det sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet til NTB, etter flere hendelser på et hotellrom etter Frps landsmøte på Gardermoen forrige helg. Flere journalister fra Nettavisen og Dagbladet var til stede på nachspielet.

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, er fortsatt ikke sikker på om de vil anmelde saken.

– Vi har ikke bestemt oss ennå. I løpet av dagen vil vi snakke med alle involverte og vurdere om en anmeldelse av politikeren er aktuelt, sier Stavrum til NTB mandag morgen.

– Vi ser på dette som alvorlig sak. Det som skjedde er helt uholdbart av en ledende politiker, sier han.

Frp oppretter sak

Frp besluttet i helgen å opprette sak mot Frp-toppen. Det var VG som meldte dette først.

Listetoppen risikerer å bli kastet ut av partiet, opplyser assisterende generalsekretær Helge Fossum til avisen. Han sier organisasjonsutvalget har igangsatt saksforberedelser om sanksjoner etter partiets vedtekter.

Frps vedtekter åpner for at medlemmer som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme, kan fratas medlemskapet i partiet. Det kan være permanent eller for en tidsavgrenset periode.

Andre alternativer er å få begrenset anledning til å kunne velges til politisk og/eller organisatoriske tillitsverv. Vedtektene åpner også for å f begrense anledning til å delta på arrangementer og møter i regi av partiet.

– Bakgrunnen for dette vedtaket er den informasjonen som er tilgjengelig så langt og som er blitt tydeliggjort de siste dagene. Selv om beskrivelsene av hendelsen varierer betydelig, er det beskrevet adferd som er fullstendig uakseptabel og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte, eller i partiet, heter det e-posten.

Sykmeldt

Et nachspiel under Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen for en uke siden har skapt problemer for en sentral Frp-politiker. Politikeren er listetopp i en stor norsk kommune.

Flere medier har omtalt en episode der Frp-politikeren skal ha oppført seg upassende mot tre journalister fra Dagbladet og Nettavisen. Saken ble først omtalt i Dagbladet.

Fremskrittspartiets assisterende generalsekretær Helge Fossum bekrefter overfor Aftenposten at Frp har fått et «varsel/bekymringsmelding» om mannen.

– Vi undersøker nå saken i samarbeid med de berørte. Saken behandles av Fremskrittspartiets hovedorganisasjon, skriver Fossum til Aftenposten i en tekstmelding.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hendelsesforløpet under episoden eller hva bekymringsmeldingen går ut på. Fossum skriver videre at Frp-politikeren nå er sykmeldt.

– Han er sterkt preget og angrer på situasjonen, først og fremst fordi han tenker på de berørte, skriver Fossum.

Fossum viderebringer også et sitat fra politikeren:

«Jeg fikk i meg altfor mye alkohol denne kvelden. Jeg fikk i meg mer alkohol enn at jeg hadde kontroll. Det og alt dette kan ha medført beklager jeg på det aller, aller sterkeste. Jeg ønsker også å gjøre dette direkte til de berørte. Jeg vil ta ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fullt og helt.»

– Vi tar dette på alvor, skriver Fossum videre.

– Adferden som enkelte medier beskriver er fullstendig uakseptabel og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte, og i partiet, skriver generalsekretæren videre.