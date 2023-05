Frp-topp sykmeldt etter nachspiel-skandale: – Han angrer

– Han er sterkt preget og angrer, sier Frps assisterende generalsekretær Helge Fossum.

Frp-landsmøtet fant sted på dette hotellet på Gardermoen.

07.05.2023 09:10

Et nachspiel under Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen for en uke siden har skapt problemer for en sentral Frp-politiker. Politikeren er listetopp i en stor norsk kommune.

Flere medier har omtalt en episode der Frp-politikeren skal ha oppført seg upassende mot tre journalister fra Dagbladet og Nettavisen. Saken ble først omtalt i Dagbladet.

Fremskrittspartiets assisterende generalsekretær Helge Fossum bekrefter overfor Aftenposten at Frp har fått et «varsel/bekymringsmelding» om mannen.

– Vi undersøker nå saken i samarbeid med de berørte. Saken behandles av Fremskrittspartiets hovedorganisasjon, skriver Fossum til Aftenposten i en tekstmelding.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hendelsesforløpet under episoden eller hva bekymringsmeldingen går ut på. Fossum skriver videre at Frp-politikeren nå er sykmeldt.

– Han er sterkt preget og angrer på situasjonen, først og fremst fordi han tenker på de berørte, skriver Fossum.

Fossum viderebringer også et sitat fra politikeren:

«Jeg fikk i meg altfor mye alkohol denne kvelden. Jeg fikk i meg mer alkohol enn at jeg hadde kontroll. Det og alt dette kan ha medført beklager jeg på det aller, aller sterkeste. Jeg ønsker også å gjøre dette direkte til de berørte. Jeg vil ta ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fullt og helt.»

– Vi tar dette på alvor, skriver Fossum videre.

– Adferden som enkelte medier beskriver er fullstendig uakseptabel og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte, og i partiet, skriver generalsekretæren videre.