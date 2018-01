Listhaug skal være i Nord- og Øst-Afrika i syv dager sammen med ansatte fra eget departement, ifølge VG.

– Vi skal reise for å se på flyktningsituasjonen i Afrika. Slik det er nå, dreier store deler av flyktning- og asyldebatten seg om andre områder og man hører knapt om noe av det som skjer med dem jeg vil kalle «de glemte flyktningene», sier Listhaug.

Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker ikke ministeren å spesifisere hvilke land hun skal besøke når. På turen skal Listhaug møte myndigheter i landene, blant annet for å diskutere returavtaler med Norge.

– Returpolitikken er høyt prioritert i Norge, så det vil bli naturlig for oss å sørge for at mennesker som ikke har krav på opphold her, kan sendes tilbake til landene de kommer fra, sier hun.

– Vi skal møte myndigheter og internasjonale organisasjoner som har god kunnskap om flyktningstrømmen i Afrika. Det er et kontinent som ser ut til å være helt glemt i Norge og resten av verden, sier Listhaug.