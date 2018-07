Skobutikk i Oslo får bot for å ha hatt opphørssalg i over et år

– Mange er raske med å handle når de får vite at de kan handle billig, men må skynde seg fordi butikken snart legges ned. Bruker man ord som «opphørssalg» uten at butikken faktisk opphører, blir kundene villedet, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding.

Nå har de gitt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner til en skobutikk i Oslo sentrum for brudd på markedsføringsloven.

Skobutikkens eierselskap mener selv at det var riktig å reklamere med opphørssalg. Grunnen var at husleiekontrakten gikk ut og at gården skulle pusses opp, og skobutikken måtte derfor flytte ut. Oppussingen ble likevel utsatt og husleiekontrakten ble forlenget på ubestemt tid. Derfor mente eierselskapet også at opphørssalget kunne fortsette.

De klagde derfor på boten, men nå har Markedsrådet sagt seg enig med Forbrukertilsynet i at ett års opphørssalg er ulovlig.

– Man kan ikke vanne ut begreper som «opphørssalg» for å villede folk. Vi er tilfreds med at Markedsrådet falt ned på samme konklusjon som oss, nemlig at dette er ulovlig, sier Lier Haugseth.