Plastikkirurgene legger seg flate etter Instagram-kommentarer

I slutten av juni omtalte BT for første gang at Plastikkirurg1, en klinikk som driver med kosmetisk kirurgi i Bergen, hadde likt og kommentert bildene til unge jenter på Instagram.

En av jentene som fikk uønsket oppmerksomhet fra dem var bare 14 år gammel, og flere har reagert på kirurgenes fremtreden.

Reagerte sterkt

– Jeg synes det er flaut på vegne av oss andre som forsøker å drive seriøst, slik skal man ikke oppføre seg. Jeg synes de som har gjort dette må gå i seg selv og lese lovverket, uttalte Pål Schistad, som er kirurg og medeier i en av Norges største klinikker for plastikkirurgi, Fornebuklinikken.

Elisabeth Lier Haugseth, som er direktør i Forbrukertilsynet, reagerte også sterkt på saken.

– Man skal være varsom med å rette markedsføring som spiller på dårlig selvbilde, mot barn, sa hun til BT mandag.

Beklager

Nå beklager daglig leder Tom Inge Ørner i en pressemelding:

«Plastikkirug1 beklager at vi har benyttet Instagram uheldig og på en lite skjønnsom måte. Særlig vil vi beklage til de enkeltpersoner som har mottatt kommentarer på sosiale medier direkte fra Plastikkirug1», skriver han.

BT har i over tre uker forsøkt å komme i kontakt med Ørner uten å lykkes. Han har heller besvart henvendelser om å stille til intervju i forbindelse med pressemeldingen.

– Var ikke klar over omfanget

Ørner skriver i pressemeldingen at de inntil nå har valgt å ikke kommentere saken. Det begrunner de med at de trodde den første saken var et enkeltstående tilfelle. «Vi er nå via media blitt gjort kjent med at flere er berørt», skriver han.

I den første saken BT skrev sto det imidlertid at det dreide seg om flere unge jenter, og at en av dem bare var 14 år gammel.

Videre forklarer Ørner at selskapet har benyttet seg av eksterne aktører, som har administrert sosiale medier for dem.

I forbindelse med driften av vår Instagramkonto var det benyttet såkalte «automated comments» for å øke synligheten av vår Instagram konto. «Automated comments» blir lagret automatisk uten at vi eller vår leverandør har lagt inn disse kommentarene personlig. Vi ser at det var dårlig skjønn fra vår side å bruke denne typen løsninger», skriver han.

Ifølge Ørner tok Plastikkirurg1 umiddelbart grep, etter at de fikk vite om den uønskede oppmerksomheten.

Dette er Twitter-posten som startet debatten:

Plastikkirurg1, to leger i Bergen som skryter av alle puppene de har operert, har valgt å "like" et bilde av mine døtre på Instagram. Hvor mange jenter får slike "likes", og hvilket budskap sender det? Muligens kreativ markedsføring, men hvor ble legeetikken av? @legeforeningen pic.twitter.com/oUfNdxuOPJ — Geir Bråthen (@nevrologeir) June 23, 2018

– Skal gjennomgå blogg og nettsider

Det er ikke bare Instagram-aktiviteten kirurgene har fått kritikk for. Rådet for legeetikk har også kritisert formuleringer på klinikkens blogg.

«Det er forskjellige grunner til at pasienter søker hjelp til en kosmetisk behandling. De fleste ønsker å bli normale, dvs. de føler at deres nese, bryster eller mage er langt utenfor det som er normalt. De ønsker en endring som gjør at de ikke lenger skiller seg ut fra det som er vanlig», står det i et av innleggene.

– Dette er kroppspress og press på utseende. Fra mitt ståsted, som allmennlege, er det veldig mye forskjellig utseende som er «normalt», sa Svein Aarseth, som leder etikkrådet.

Ørner skriver at de er kjent med denne kritikken, og at de nå skal ta en gjennomgang av nettsidene sine – for å sikre at de formulerer seg etisk og korrekt.