«I departementets dialog med Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo er det blitt klart at det ikke er aktuelt å opprette en fullverdig imamutdanning nå» skriver Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget, gjengitt av Vårt Land.

Sanner understreker at «det er vanskelig å bygge opp en felles imamutdanning som vil kunne dekke behovene for alle muslimske trosretninger».

Men selv om imamutdanningen skrinlegges har TF ifølge avisen fått fem millioner kroner til å utvikle og tilby det Sanner omtaler som «en fleksibel utdanning for religiøse ledere».

Venstre kjempet for norsk utdanning

Venstre har i mange år kjempet for en norsk utdanning av religiøse ledere fra andre trossamfunn enn de kristne. Under forhandlingene om integreringsforliket fikk partiet gjennomslag for forslaget, men siden har lite skjedd.

Våren 2016 lå forslaget først hos daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Hun kunngjorde senere at saken var sendt videre til Kulturdepartementet og Linda Hofstad Helleland (H). Det var til slutt Sanner som sto for behandlingen.

Regjeringspartiene har også tidligere vært kritisk til en egen utdanning for imamer. Frp stemte imot da forslaget var oppe for Stortinget i 2010, mens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i 2015 uttrykte klar skepsis til en slik idé.

