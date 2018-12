I forrige uke fjernet Sjøforsvarets minedykkerkommando fartøyets sjømålsmissiler og filmet da samtidig under vannlinjen. Bildene viser at fregattens skrog er revet opp, og at det også er store skader inne i skipet.

– Det er veldig spesielt å se en av våre fregatter ligge under vann. Når vi ser hvordan skroget er revet opp, kan en bare forestille seg hvordan det har vært for dem om bord, sier Bengt Berdal, orlogskaptein og sjef for Minedykkerkommandoen.

Krevende arbeid

Dykkeoppdraget ved fregatten har krevd nøye planlegging i forkant.

– Alle dykkingsoppdrag vi foretar oss, krever detaljert planlegging og grundige forberedelser. Vi må kunne løse de oppdrag vi blir gitt, samtidig som vi må sørge for så lav risiko som mulig, sier Berdal til TV 2.

Arbeidet med å tømme fregatten i forkant av hevingen har vært utfordrende, og det har vært frykt for at den skulle gli ytterligere ut på sjøbunnen.

Minedykkersjefen forteller at disse bevegelsene er deres største bekymring i forbindelse med oppdraget, og at operasjonen blir avbrutt dersom noe som kan utsette dykkerne for unødig risiko skulle skje.

Dykkerne har tidligere vært på broen på fregatten og hentet ut harddisken til maskinkontrollsystemet for politiet og Havarikommisjonen.

Det blir også vurdert om våpen og ammunisjonen om bord må hentes ut før hevingen, men da er de helt avhengige av at fartøyet ligger i ro.

Klatret ut gjennom taket

Noe av videomaterialet som er frigitt, viser ifølge Sysla de to lugarene som ble flerret opp under sammenstøtet.

Pål André Gustavson (21) jobbet som kokk på skipet og sov i lugaren der oljetankeren traff.

Han våknet av et høyt smell, etterfulgt av kraftig risting og et skarpt lys. Lugaren ble fylt med vann, taket var borte. Det eneste lyset han så, kom fra tankskipet. Dekket over ham var borte og taket ble fluktruten for ham og de fire andre i lugaren.

– Jeg husker den intense lukten av drivstoff, saltvann og brente elektriske kabler. Jeg måtte svelge unna vann. De minnene henger fortsatt i meg, sier Gustavson til Bergens Tidende.

Kranlekteren Rambiz vil fredag fortsette arbeidet med løftekjettingene, opplyser Forsvaret. Rambiz vil på et tidspunkt seile til Hanøytangen for å hente mer utstyr som skal benyttes i forbindelse med innfestningen av kjettingene.