110-sentralen Øst meldte om brannen klokken 22.31 tirsdag kveld. Klokken 00.16 melder Øst politidistrikt på Twitter at brannen er slukket.

– Huset har røyk- og brannskader. Åstedet vil bli undersøkt av politiet, og sak er opprettet, skriver politiet, og melder at brannårsaken er ukjent.

Operasjonsleder Arild Ruud i Øst politidistrikt sa til NTB like før klokken 23 at det var røykutvikling i bygningens andre etasje og at en person kom seg uskadd ut av huset.