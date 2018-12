Ideen hadde de tenkt på siden i fjor: Å drasse med seg et juletre opp på en fjelltopp, pynte det og ta bilde av det.

– Det er jo jul, og vi hadde lyst til å gjøre noe spesielt, sier Falke Omdal.

I fjor var det Preikestolen han og kamerat Tor Inge Bårseth hadde i tankene.

– Men et par dager etter vi snakket om det, så vi et bilde av noen som hadde gjort akkurat det allerede, sier Omdal.

Dermed ville de to vennene gjøre noe nytt.

– Vi hadde aldri sett noen juletrær ved Kjeragbolten, sier Omdal.

Privat

Det var såvidt det ble noe av ideen. Værvarselet for helgen før jul var dårlig.

– Vi hadde allerede bestilt båtbilletter til Lysebotn, og ordnet med at lokale folk skulle skysse oss så langt opp de kunne, så vi måtte bare kjøre på og håpe på bra vær, sier Stavanger-mannen.

Blodslit

Med to store sekker og en stappfull pulk med et juletre på toppen, la de av gårde mot Kjerag fredag. Det skulle bli en utfordring og et blodslit, selv for kameratene, som er godt erfarne turfolk. Området anbefales ikke om vinteren for folk som ikke er fjellvante.

– Det var mangel på snø, ellers ville vi sannsynligvis gått på ski inn. Nå hadde vi heller truger hvis vi skulle møte på snøpartier, sier Omdal.

I tillegg var vinden kraftig fredag, og blåste dem over ende flere ganger. Pulken veltet også utallige ganger.

– Det var skikkelig ufyselig og kaldt, sier han.

Turen som skulle tatt mellom to og tre timer tok istedet syv timer. I skumringen fant de ly i en dal, slo opp teltet og la seg til å sove. Dagen etter var været overskyet, og dermed ble det ikke noe av bildet hobbyfotograf Omdal hadde sett for seg av treet med bolten.

Isteden satte de opp og pyntet treet, i håp om bedre vær søndag. Allerede halv seks var de ute av teltet og ventet på at solen skulle stå opp.

– Hele motivasjonen for turen var å få det bildet. I tillegg til at det er kjekt å gå tur om vinteren, da, sier Omdal.

Her kan du se Instagram-fortellingen hans fra turen, med flere bilder og videoer.

Bra respons

28-åringen fikk til slutt bildet han ønsket seg, og la det ut på sosiale medier som en julehilsen til følgerne hans. Responsen lot ikke vente på seg.

– Før hadde jeg 2000 likerklikk på det meste. Nå er jeg nesten oppe i 6000 på min private profil.

Før de dro hjemover, kappet kameratene opp treet i biter, og fjernet det fra fjellet.

– Vi var litt bekymret for ikke å rekke båten, og tullet med at vi måtte feire jul der inne. Heldigvis var det sol og godt vær søndag, sier Omdal.