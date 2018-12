Trodde du det skulle bli en hvit jul? Meteorologene er ikke så sikre på det.

Det er vakthavende meterolog ved Meteorologisk Institutt, Terje Alsvik Walløe, som kommer med de dårlige nyhetene.

Det er først nå meteorologene begynner å snakke om hvordan været blir på juleaften.

– Hvorvidt det blir hvit jul i Oslo tenker jeg det er en 50 prosent sjanse for, avhengig av hvor mildt det blir mot slutten av uken. I sentrum er det nok større sannsynlighet for slaps, men det kan tenkes at snøen vil legge seg om man beveger seg mer i høyden i ytterkanten av byen, forteller han.

Får støtte fra Storm

Også metereologen fra Storm, Ina Innestad, mener at det er usikkert hvorvidt det blir hvit jul i hovedstaden.

– Vi vet ikke ennå om det vinden vil komme fra sørøst eller sørvest, og det vil påvirke temperaturen. Kommer luften fra øst er det en sjanse for at det blir kaldt nok til å kunne snø ved nedbørsbyger, men slik det ser ut nå vil det nok heller komme mildere luft fra vest, forteller hun. Det samme gjelder for Oslo.

– Det tyder på at det blir en ganske mild jul i Oslo, men det kommer igjen an på vindretningen, legger hun til.

Oftere snø på juleaften

Statistisk sett er det oftere snø i Oslo på juleaften enn det er snøfritt.

Siden Meteorologisk institutt åpnet målestasjon på Blindern har det 56 ganger vært snø der på juleaften, mens bakken har vært bar 25 ganger.

De skikkelige snørike juleaftene må man derimot langt tilbake i tid for å finne.

Rundt null hele uken

Men før vi kommer til juleaften blir det en mild uke i hovedstaden.

– Den kommende uken vil temperaturen stige i Oslo, og pendle mellom rundt én minusgrad til én plussgrad, forteller han.

Om du befinner deg på Sør- eller Vestlandet i julen må du nok se lenge etter en hvit jul. Walløe mener det vil bli for mildt. I nord og på Innlandet er det imidlertid mer sannsynlig.

– I for eksempel Lillehammer og Hedmark er det mer eller mindre garantert med snø, mener Walløe.