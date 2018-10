Nå skal legene og departementet finne ut hvordan krisen skal behandles.

For å beholde dagens fastleger og ikke minst legge forholdene til rette slik at flere ønsker å bli fastlege, er partene enige om at det er behov for å se på følgende tre kjernepunkter:

Hvor mange nye oppgaver fastlegene har fått.

Oppgaver de ikke kan droppe, men som de ikke får betalt for.

Åpne for at fastlegene kan ha færre pasienter på listene uten å tape penger.

Mer tid til pasientene

Partene undertegnet en avtale mandag formiddag.

– Vi er enige om at oppgavemengden er blitt for stor, og at pasientlistene må ned. For å få til det trenger vi flere fastleger. Regjeringen har forpliktet seg til en utvikling og til at nedgang i listemengden skal kompenseres økonomisk. Disse tiltakene vil bidra til at fastlegen får mer tid til pasientene, sier helseminister Bent Høie (H).

Aftenposten skrev tidligere i høst om en arbeidsdag hos fastlege Elin Ileby Nakstad. Hun tar imot første pasient klokken 08 og hilser farvel til den siste ved 16-tiden. Da venter mange e-poster og et hundretall blodprøvesvar. Kontorarbeid stjeler stadig mer av fastlegenes tid.

– Vi gjør kontorarbeid for sykehusene, sier Nakstad.

Signe Dons

Nettopp dette er noe en arbeidsgruppe med leger og byråkrater nå skal se på: Hvilke ekstraoppgaver er kommet til? Hvordan skal dette lønnes?

Dette arbeidet skal være avsluttet innen mars neste år.

– Med utgangspunkt i dette arbeidet vil Regjeringen, basert på samarbeidet mellom partene, vurdere tiltak for å rekruttere flere fastleger og eventuelt andre tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for fastlegene, sier helseminister Bent Høie (H).

I neste ukes statsbudsjett dobler Regjeringen bevilgning til veiledning

av studenter i allmennpraksis. Det betyr en dobling av timer, og det legges inn som inkluderer betalt tid til forberedelse for fastlegene.

Summen til dette er blir 46 millioner kroner.

Regjeringen setter av 15,6 millioner til å prøve ut nye modeller for utdanningsstillinger i Nord-Norge.

Regjeringen håper dette er tiltak som vil bedre rekrutteringen.

Pasientens eneste venn

Fastlege Nakstad mener fastlegerollen har endret seg mye de siste årene. Og hun har konkrete råd til Bent Høie og departementet på områder som trenger mer penger.

– For noen pasienter er fastlegen den eneste «vennen» de har. Mange av oss på Lillestrøm legesenter har tatt kurs i kommunikasjon og psykologi, vi er fem kognitive terapeuter.

Hun tror dette medfører at fastlegene ikke henviser så mye til psykiatrien.

– Samtaleterapi bruker jeg mer enn 20 minutter på.

Også samtale med pasienten der legen må bruke tolk, er tidkrevende.

– Det er nesten umulig å bruke mindre enn 20 minutter på en tolkesamtale. Alt pasienten og legen sier, skal bli gjentatt og forklart. Derfor blir ofte tolketaksten overflødig. Jeg skjønner ikke hvorfor tidstakst og tolketakst kan kombineres.

Fakta: Fastlegeordningen Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001 etter lange forhandlinger mellom Legeforeningen, staten og KS.

En kartlegging VG gjorde i 2017, viser at 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring om fastlegeordningen. En rapport fra 2018 viser at fastlegene arbeider i gjennomsnitt 55,6 timer i uken, en økning på syv timer fra en sammenlignbar undersøkelse fra 2014.

Medianen er 52,2, men variasjonen er stor.

Ti prosent av legene arbeider mer enn 75 timer i uken, mens 25 prosent arbeider mer enn 62 timer.

Bare ti prosent av legene har en totalarbeidstid på inntil 37,5 timer i uken.

Denne situasjonen omtales som en krise for fastlegeordningen. Ordningen «lekker i begge ender». Det er vanskelig å få nye inn. I tillegg er det mange som slutter.

Ordningen skal evalueres innen 2019. Kilde: Helsedirektoratet, Rapport om fastlegene

– Krisen er ikke over

I juni brøt Legeforeningen forhandlingene for første gang med staten om fastlegenes normaltariff. Årsaken var at kommuner over hele landet meldte om store problemer med fastlegetjenesten.

Arbeidsbelastningen har ført til en rekrutteringskrise som øker i både styrke og omfang.

Den nye protokollen som nå er undertegnet av Legeforeningen og departementet, innebærer at Legeforeningen slutter seg til statsavtalen som ble inngått 29. juni 2018.

Legepresident Marit Hermansen er imidlertid ikke helt rolig.

– Fastlegekrisen er ikke over med dette. I morgen er det like stor arbeidsmengde for fastlegene. Men nettopp derfor er det viktig å få på plass denne enigheten og at Regjeringen og vi er enige om et forpliktende mål, sier hun.