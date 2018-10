Da spionmistenkte Mikhail Botsjkarjov ble pågrepet på Gardermoen av PST, skal det ha blitt tatt beslag i flere av russerens eiendeler, blant annet elektronisk utstyr.

Skulle det vise seg at 51-åringen har jobbet for russisk etterretning for å spionere mot Norge, kan disse beslagene vise seg å være svært verdifulle.