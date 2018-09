KrFU-landsmøtet mener at KrF bør gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp

Etter en times debatt der det på den ene siden ble hevdet at «KrF suger som opposisjonsparti» og på den andre siden vist til valgløftet om ikke å gå inn i regjering med Frp, landet ungdomspartiet på at moderpartiet bør søke makt og gjennomslag ved å sitte i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Martine Tønnessen, som lørdag formiddag ble gjenvalgt som KrFU-leder, rundet av debatten med å argumentere for å ta moderpartiet inn i regjering med Frp, forutsatt at de klarer å forhandle fram en regjeringsplattform som gir gjennomslag for KrFs politikk.

- Vi ønsker at vårt parti skal få en hånd på rattet. For å få gjennomslag for våre saker må vi inn i regjerin, sier avtroppende nestleder Olaus Bjuland (21) i KrFU til Aftenposten.

- I hvilken grad vil moderpartiet ta hensyn til dette vedtaket, tror du?

- Vi forventer å bli lyttet til. Jeg tror dette vedtaket får mye å si, sier Bjuland.

Begge de to nyvalgte nestlederne argumenterte mot å gå inn i en regjering der også Frp sitter – fordi den politiske avstanden er for stor og fordi partiet i forkant av stortingsvalget 2017 sa at det ikke kom til å søke regjeringsmakt der Frp er med.

Saken oppdateres.