Søndag ble det gjennomført avhør av den 21 år gamle drapssiktede mannen. I avhør har han foreløpig ikke ønsket å besvare spørsmålet om skyld, opplyser mannens forsvarer Jørgen Riple til Bergens Tidende.

– Min klient utdypet søndag en del som han ikke uttalte seg presist om lørdag. Han husker en del nå som han ikke husket i det første avhøret, uten at jeg kan gå inn på detaljer rundt dette, sier Riple til avisen.

28 år gamle Said Bassam Chataya ble fredag kveld funnet hardt skadd ved en bensinstasjon på Danmarks plass og fraktet til Haukeland universitetssjukehus, hvor han litt senere ble erklært død som følge av fire knivstikk i overkroppen.

Relasjon til avdøde

21-åringens forsvarer bekrefter at det er en relasjon mellom avdøde og siktede.

– Han har en relasjon til avdøde, så han synes dette er trist overfor sin egen og fornærmedes familie, sier Riple til BT.

Riple sa til Dagbladet søndag kveld at hans klient har forklart at det har vært en konflikt mellom ham og avdøde.

– Jeg tror min klient er innforstått med at det er stor sannsynlighet for at han blir varetektsfengslet, og han kommer nok til å møte der, sier Riple til avisen.

Det er foreløpig ikke kjent når varetektsfengslingen i Bergen tingrett vil finne sted mandag.

Totalt 12 siktet

I tillegg til at én er drapssiktet, er ni andre siktet for grov kroppskrenkelse. To andre menn er siktet for falsk forklaring. De siktede er født mellom 1987 og 2000. Samtlige av de siktede sitter i varetekt.

Elleve av de siktede er norske statsborgere, men er av utenlandsk opprinnelse. Én person har utenlandsk statsborgerskap, men har permanent oppholdstillatelse i Norge. Ingen av de siktede er ukjent for politiet.

Flere av de siktede er tidligere domfelt, ifølge VG.

Fanget på video

Overvåkingskamera har fanget opp drapet på video og viser slagsmål og drapshendelsen hvor avdøde ble stukket flere ganger i overkroppen.

Ifølge politiet la innholdet i overvåkingsvideoen grunnlag for drapssiktelsen mot 21-åringen.