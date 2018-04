Frittalende lektor i Oslo får varslerpris

Det melder bladet FriFagbevegelse mandag.

– Simon Malkenes er en verdig varslingsvinner og er et forbilde for alle lærere og andre i offentlige stillinger som opplever kritiske forhold i sitt arbeid. Han er også et forbilde for elevene, som dermed ser verdien i ytringsfriheten, uansett hvilken side man står på, heter det i juryens begrunnelse.

I mars beskrev lektoren en typisk skoletime i Dagsnytt 18. Han brukte ikke elevenes navn, men kun bokstaver istedenfor. Han ble deretter beskyldt for å ha krenket sine elever i debatten om fritt skolevalg i et debattinnlegg i Aftenposten. Innlegget skal ha blitt skrevet av elever, men i ettertid har det blitt sådd tvil om innlegget var ekte ettersom dokumentet ble opprettet på datamaskinen til en avdelingsleder på skolen.

Malkenes slapp personalsak for uttalelsene, men ble ilagt en såkalt tilrettevisning av rektor. Dette har også skapt reaksjoner hos blant annet Utdanningsforbundet.

Uttalelsene har også utløst debatt, blant annet om lærernes ytringsfrihet. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skal blant annet innkalle til et møte om ytringskulturen i Oslo-skolen, noe som også trekkes frem i juryens begrunnelse.

Lektoren sier han er takknemlig over å ha mottatt prisen, som deles ut av Stiftelsen byggfag.

– Jeg er veldig glad for å kunne sette temaet ytringsfrihet på dagsordenen, og ikke minst å få denne anerkjennelsen når en kritiserer et system som ikke vil lytte, sier Malkenes.