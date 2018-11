Arrangør avlyste støttemarkering for Asia Bibi i Oslo etter trusler

– Det har kommet trusler om å sabotere arrangementet fra personer som har vært kritiske til appellantene, og fra noen som beskriver seg selv om «religionskritikere». De har kommet med trusler om å starte slåsskamp på arrangementet og provosere muslimer, sier initiativtaker Maha Kamran til Dagen.

Kamran, som selv er fra Pakistan, kontaktet politiet, som hadde tilbudt seg å stille opp med beskyttelse. Likevel falt valget på å avlyse fredsmarkeringen, i frykt for at det skulle ende i slåsskamp.

Kamran forteller at stortingsrepresentant Abid Raja (V) hadde takket ja til å komme, men at det ikke var noen reaksjoner på hans deltakelse. Derimot var det noen som reagerte på at lederen av organisasjonen Ex-Muslims of Norway skulle holde appell. Dette er en ateistisk protestbevegelse bestående av tidligere muslimer.

Den kristne kvinnen Asia Bibi ble dømt til døden i en lokal domstol i 2010 etter at hun ble anklaget for å ha kommet med blasfemiske utsagn i en krangel med noen muslimske nabokvinner da de jobbet på en gård.

Dødsdommen mot Bibi ble opphevet av pakistansk Høyesterett, som for om lag to uker siden beordret henne løslatt. Hun ble likevel sittende i fengsel mens landets regjering forhandlet med ytterliggående islamister som krever henrettelse. Myndighetene har sagt at de ville tillate at frifinnelsen ankes.

I Norge har Venstre-politiker Abid Raja og Frp-nestleder Sylvi Listhaug gått sammen om å be regjeringen tilby Bibi asyl.