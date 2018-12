Gjennom elleve år skal den ene mannen ha bestilt våpen og ammunisjon til egen vinning. Mannen nekter straffskyld og sier han er en lidenskapelig våpensamler, melder TV 2.

Mannen i begynnelsen av 60-årene er blant annet tiltalt for grovt underslag, mens en annen mann i slutten av 50-årene er tiltalt i samme sak.

På flere adresser i Ringerike og i Bærum, alle tilknyttet de tiltalte, har politiet beslaglagt hundrevis av våpen. Flere av våpnene var tidligere levert fra politiet til Forsvaret for destruksjon og dermed ført ut av våpenregisteret.

Kjøpte tre deler på Finn.no - bygget ulovlig automatvåpen

Den eldste mannen har i lang tid vært ansatt i Forsvaret. Han er tiltalt for grovt underslag av våpen og ammunisjon til en verdi av over 200.000 kroner over elleve år.

Selv beskriver de tiltalte seg som mangeårige samlere med en særlig interesse for våpen- og krigshistorie.

– Min klient stiller seg uforstående til anklagene om underslag. Han erkjenner at han har fått noe og tatt noe, men dette er ting som han og flere med ham har ansett som skrot, sier advokat Christian Flemmen Johansen, som forsvarer den eldste av de to.

Også den yngste mannen, som i tillegg er tiltalt for våpensalg til tre navngitte personer, nekter i hovedsak straffskyld etter tiltalen.

– Han har solgt våpen på messer i henhold til loven, men det er snakk om samlerobjekter, ikke ulovlig våpensalg, sier hans forsvarer, advokat Ole Petter Drevland.