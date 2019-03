– Vi har hatt mange uhell. Biler har sklidd inn i hverandre eller av veien, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-Øst politidistrikt.

Mars kom ikke med løfter om vår. Tvert imot er det ventet mer snø på Østlandet, særlig på onsdag. Langs Oslofjorden, mellom Sandefjord og Asker, har det i kveld vært mellom fire og fem uhell på det glatte føret.

– En lastebil på Liertoppen har veltet, der er det begrenset fremkommelighet. Men det har ikke vært noen alvorlige personskader, sier Amundsen.

Bak-frem på E18

På E18 ved Asker mistet en bil taket på veien og snurret helt rundt.

– Den sto med fronten feil vei. Vi fikk inn mange meldinger på grunn av den glatte veibanen primært mellom klokken 18 og 19, forteller Rune Hekkelstrand.

Han forteller at det ikke har vært like dramatisk i hovedstaden som i distriktene rundt.

Svart, men glatt asfalt

Vegtrafikksentralen har sendt sine mannskaper ut for å strø. De ber folk kjøre forsiktig og ikke nødvendigvis tro på det de ser.

– Folk ser at det er svart asfalt og tror det er ok. Men når det er snø og kaldt, så bør folk forstå at det betyr glatt veibane, sier operatør Annie Serup.

Det er særlig utfordrende å være bilist i Oslo og Akershus, sier hun.

– Det er i alle fra de områdene vi har fått flest telefoner. Foreløpig er det bare meldt om en rekke mindre uhell, ingen alvorlige ulykker, heldigvis.

I Vestfold meldes det om at Islandstunnelen i retning sør er redusert fremkommelighet på grunn av ulykke. Over Haukelifjell er det snø og isdekke, men det er ikke meldt om spesielle trafikkproblemer.