Aasheim understreker at hun først og fremst legger til grunn at det er hennes bakgrunn og erfaring fra industrien gjennom 34 år som gjør at hun nå går til topps.

– Men jeg håper jeg kan være en rollemodell for kvinner generelt til å ta tunge lederjobber, og en inspirasjon for kvinner når det gjelder å jobbe i industrien, sier Aasheim til NTB.

Hun tar gjerne en rolle som forbilde og viser til sin egen bakgrunn og karrierevei.

– Jeg har gått gradene. Det er positivt å vokse inn i nye jobber og slik få tilstrekkelig erfaring, sier Aasheim.

Hun tar over etter Brandtzæg, som har hatt jobben siden 2009. Han blir i selskapet fram til utgangen av året og skal fungere som rådgiver for etterfølgeren.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Altfor dårlig»

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) var mandag raskt ute med å gratulere Aasheim.

– Hurra! Hydro får kvinnelig toppsjef. Det var på tide, lykke til, skriver hun på Twitter.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) beskriver Aasheim som «en svært dyktig og erfaren leder».

– Det er også bra at nok et selskap på Oslo Børs nå skal ledes av en kvinne. Generelt burde vi ha enda flere kvinner på toppen av norsk næringsliv, sier han til NTB.

Aasheim er selv helt klar på at det særlig i industrien har vært for få kvinner på toppen.

– Det er altfor dårlig. Her må vi bare si at vi må jobbe enda mer aktivt med å gjøre industri spennende. Dette er ikke tungindustri, men hightech-industri, hvor vi trenger kompetanse på mange fagfelt. Jeg kan ikke forstå at dette ikke er interessant for kvinner, sier hun.

Fakta: Dette er Hilde Merete Aasheim: * Utnevnt til konsernsjef for Norsk Hydro 18. mars 2019. Hun overtar stillingen 8. mai. * Kommer fra stillingen som konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde primæraluminium, en stilling hun har hatt siden 2008. * I 2007 ledet hun arbeidet med integrasjon mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil. * Begynte i Hydro i 2005, som konserndirektør med ansvar for området ledelse og kultur. * Fra 1986 til 2005 hadde hun en rekke ledende stillinger i Elkem. Fra 2002 ledet hun silisiumdivisjonen og var medlem av Elkems konsernledelse. * Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og er i tillegg statsautorisert revisor. * Har hatt en rekke styreverv. Fra 2015 har hun vært styreleder i Norsk Industri. * Født i Larvik i 1958, er gift og har to barn.

– Sliter med image

Aasheim har siden 2008 vært konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde primæraluminium. Hun har jobbet innen industrien hele sin karriere, blant annet i Elkem, Statoil og Hydro og har tidligere vært leder for den globale foreningen International Aluminium Institute og styreleder i Norsk Industri.

– Kvinner representerer en så stor del av kompetanse- og ressursbasen vår at vi trenger dem. Men vi sliter i industrien med vårt image, og det må vi ta tak i helt fra skoleverket ved å sørge for å gjøre dette spennende, sier Aasheim.

Hun ser fram til å lede Hydro og jobbe videre sammen med 35.000 «kompetente og engasjerte kolleger over hele verden» og gjøre en utfordrende situasjon om til muligheter for å utvikle selskapet videre.

Hydros styreleder Dag Mejdell mener Aasheim har «en unik kombinasjon av bred industriell erfaring, kommersielt instinkt og sterke lederegenskaper som gjør henne til en perfekt match som konsernsjef».

Brasil-trøbbel

Hydros har den siste tiden hatt problemer i Brasil og innrømmet i mars i fjor å ha tillatt utslipp fra Alunorte-anlegget. Miljømyndighetene og en regional domstol påla selskapet å redusere produksjonen. Saken førte til børsnedgang for selskapet og trakk 2018-resultatet ned.

– Førsteprioritet for meg vil være å ta tak i denne situasjonen, sette en klar og tydelig agenda og skape et nytt momentum for forbedringer og endringer, sier Aasheim.

DN skrev i november i fjor at Brasil-saken da hadde kostet Hydro 100 millioner kroner i bøter og advokatregninger. I tillegg kommer sju milliarder kroner i tap og utgifter.

Hydro ble etablert i 1905. Staten eier 34,26 prosent av aksjene i selskapet, som har sitt hovedkontor i Oslo.