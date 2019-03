I kjølvannet av saken om videoen der Trond Giske danser tett med en ung kvinne på Bar Vulkan, kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med klar kritikk av den tidligere nestlederen.

Om Giskes muligheter til å få mer sentrale posisjoner fremover, sa Støre:

– Jeg ser ikke for meg det i en fremtid jeg vil beskrive.

I går sto kvinnen, som heter Sofie og er 27 år, frem med knallhard kritikk av VG. Hun hevder seg feilsitert, mener hun ikke fikk komme til orde med sin versjon av saken, og hevdet hun flere ganger understreket at hun opplevde episoden som «helt uproblematisk». VGs redaktør har beklaget og innrømmet feil.

På direkte spørsmål fra Aftenposten svarer Støre via sin informasjonsmedarbeider at han ikke ser noen grunn til å kommentere dette.

– Utviklingen handler om VGs dekning, skriver hun i en SMS og viser til at Støre uttalte seg etter det ble kjent at kvinnen oppfattet hendelsen som udramatisk. at VGs sak ikke hadde betydning for hans kommentarer.

Aps nestleder Hadia Tajik sier via sin rådgiver at hun ikke har noen kommentar til utviklingen i saken.

Dekning med konsekvenser

VGs sak om videoen endret mye i noen hektiske dager i februar.

Mandag ble han innstilt til sentrale verv i Trøndelag Arbeiderparti. Fredag trakk de innstillingen. – VGs sak fikk politiske konsekvenser, sier Ap-topper i Trøndelag.

Mellom de to hendelsene ble VGs sak om en bekymringsmelding om en dansevideo med Trond Giske og en kvinne på Bar Vulkan i Oslo, publisert. Artikkelen ble fulgt opp av andre medier.

Nå er flere av Trond Giskes støttespillere i Trøndelag Ap oppgitte. Flere spør seg om Giskes politiske virke de neste fire årene kunne sett annerledes ut, hvis VGs første artikkel hadde gitt et mer balansert bilde.

– Ville stått hardere på

- Det er veldig alvorlig at de har fremstilt en sak annerledes enn den egentlig var, og etter at hun har forsøkt å få frem den virkelige versjonen av historien og ikke lykkes. Hvis jeg hadde visst dette da vi endret innstilingen, ville jeg tatt dissens eller stått hardere på at vi ikke skulle endre innstilling, ordfører i Oppdal, Kirsti Welander (Ap).

Hun satt i valgkomiteen som opprinnelig hadde foreslått Trond Giske inn i fylkesstyre og arbeidsutvalg i Trøndelag Ap.

– Saken er nærmest oppkonstruert. Det er veldig trist, sier hun.

– Hva bør gjøres?

– De som eventuelt kan gjøre noe, er de som har forårsaket situasjonen. Journalist og redaktør i VG bør si noe mer enn at de bare «skal se på saken». Hvis de virkelig har hatt til hensikt å fremstille saken så tendensiøst, er det alvorlig for tilliten til norske medier, sier hun.

– Nyansene kom frem litt etter litt

Giske var også innstilt som vara til partiets landsstyre. Etter publiseringen av barvideoen, de første presseoppslagene og bekymringsmeldingen trådte valgkomiteen sammen igjen og bestemte i et ekstraordinært møte å endre innstillingen.

Giskes mangel på dømmekraft og manglende tillit ble oppgitt som årsak til at han ble vraket.

– Alt handler om hvilken rekkefølge tingene skjedde i. Nyansene kom frem litt etter litt. Etter den enstemmige innstillingen fra valgkomiteen var det ikke ønskelig fra noen at det skulle komme benkeforslag på årsmøtet om Giske, sier Welander.

Hun understreker at hun ikke kan konkludere med at utfallet ville vært annerledes om valgkomiteen hadde fått høre jentenes versjon enda tidligere.

– VG hadde ingen sak

Ap-leder i det nylig sammenslåtte laget Nærøysund Arbeiderparti, Magnus Kjøraas, var varamedlem i valgkomiteen og støttet Trond Giskes kandidatur. Han er ikke i tvil om at VGs journalistikk fikk umiddelbare konsekvenser.

– Det er tøft at Sofie går ut som hun gjør, og jeg må si jeg ikke ble så veldig overrasket. At VGs versjon ikke var riktig, kom jo frem i NRK samme kveld. Dette var ikke en sak i utgangspunktet, og den fikk politiske konsekvenser. Den er konstruert. VG hadde ikke en sak, sier han.

VG: – Vi ga et uriktig bilde av hendelsesforløpet

Gard Steiro, sjefredaktør i VG, har beklaget avisens journalistikk, både overfor kvinnen og i flere medier onsdag kveld. Til Aftenposten sier han at han er lei seg, og at de nå ettergår hva som har skjedd.

Jan Tomas Espedal

– Har VG blitt brukt i en kampanje mot Trond Giske i denne saken?

– Denne saken handler om at VG har gitt et uriktig bilde av hendelsesforløpet. Kvinnen sørget selv for at hennes oppfatning av kvelden ble offentlig kjent gjennom NRK få timer etter at VG publiserte, sier Gard Steiro til Aftenposten.

Ned Alley / NTB scanpix

Valgkomité-leder: – Video-saken skapte støy

Valgkomité-leder i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, kjent som en nær støttespiller av Trond Giske, var til stede på Bar Vulkan den aktuelle lørdagskvelden, men hadde gått fra stedet da dansevideoen ble filmet. Nå sier han til Aftenposten at han ikke ønsker å spekulere over om saken ville fått et annet utfall, dersom VGs sak var mer balansert fra start:

– Jeg ønsker ikke å spekulere i det. Men oppslaget som VG hadde med bakgrunn i videoen, skapte så mye støy at valgkomiteen fant det riktig å lage en ny innstilling! Denne innstillingen ble enstemmig godkjent på fylkesårsmøtet, skriver han i en SMS til Aftenposten.

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, ønsker ikke å kommentere saken.