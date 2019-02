Stjålet cyanid skulle til Universitetet i Oslo

Plastboksen med det livsfarlige stoffet cyanid er fortsatt sporløst borte. Det samme er bilen som den ble transportert i, en Mercedes Sprinter varebil.

– Visste sjåføren hva som var i lasten?

– Sjåføren er avhørt, men jeg ønsker ikke å kommentere hva han har forklart seg om, sier politiadvokat Camilla Granstrøm i Øst politidistrikt til Aftenposten.

– Hva var kjøreruten?

– Det er også noe av det han har forklart seg om i avhør, og det har jeg ikke lyst til å kommentere.

– Hvem var oppdragsgiver for turen?

– Cyaniden skulle til Universitetet i Oslo, har jeg fått opplyst, sier Granstrøm.

Fakta: Cyanid på avveie Lørdag 23. februar ble det offentlig kjent at politiet etterlyste en varebil som fraktet det svært giftig stoffet cyanid. Cyanid er svært giftig og rammer i løpet av kort tid oksygenopptaket, slik at man opplever en indre kvelning. Bilen er en sølvfarget 2018-modell Mercedes Sprinter med registreringsnummer CV 88344. Bilen forsvant onsdag, og politiet ble kjent med at det var cyanid i bilen fredag. Cyanid er et kjemikalie som ikke brukes som legemiddel, men brukes i laboratorier for kjemiske analyser, som et såkalt reagens. Politidirektoratet, Tolletaten, Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste og helsemyndighetene er varslet om saken. Kilder: Øst politidistrikt, Legemiddelverket, snl.no.

UiO: – Minste kvantum vi kunne bestille

Morten Dæhlen, dekan ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO, bekrefter at cyaniden skulle til dem.

– Vi bruker det til forskning på cellenivå, og det er ikke uvanlig å bruke i forskning, sier Dæhlen.

– Hvor mye bestilte dere?

– Det jeg kan si, er at det var det minste kvantum vi kunne bestille, sier Dæhlen, som har fått beskjed fra politiet om ikke å si noe om mengden.

Politiet har ikke villet si noe mer detaljert om mengden cyanid annet enn at den er oppbevart i en liten, hvit plastbeholder med rødt lokk.

Hvis noen finner en slik boks eller en lignende boks, ber politiet om at man holder seg unna stoffet og ringer nødnummeret 112.

Utenlandsk politi varslet

Den store varebilen ble stjålet ved Lørenskog stasjon mellom klokken 19.30 og 21.30 onsdag 20. februar. Først fredag fikk politiet informasjon om at lasten som forsvant med bilen, blant annet inneholdt en boks med cyanid, som er så giftig at 0,1 gram kan ta livet av et menneske.

– Bilen hadde vært uten tilsyn i perioden 19.30 – 21.30, forteller politiadvokat Granstrøm.

– Inneholdt lasten noe annet som kan være mer verdifullt på det illegale markedet enn cyanid?

– Det er også noe vi jobber med å undersøke. For oss ser det ut som at det var et bilbrukstyveri, men på grunn av lasten kan vi ikke utelukke at det kan være noe annet.

– Er Europol og Interpol varslet?

– Jeg kan bekrefte at vi er i kontakt med utenlandsk politi, uten at jeg ønsker å kommentere hvilke lands myndigheter.

– Er det nøkler til bilen som er forsvunnet?

– Det er et sentralt spørsmål som jeg, av hensyn til etterforskningen, ikke kan kommentere, sier politiadvokat Granstrøm.

Rutiner for mottak og behandling

Morten Dæhlen ved UiO sier at mengden cyanid er «relativt liten» og «det minste de kan få levert».

UiO bestiller cyanid etter behov, og det skulle i dette tilfellet brukes til forskning på endringer i mitokondrier på cellenivå.

– Vi har ansvaret for det når vi mottar det, og da har vi rutiner for mottak og behandling. Vi oppbevarer det veldig sikkert og har også destruksjonsmetoder når vi er ferdig med eksperimenter, sier Dæhlen.

Denne artikkelen oppdateres.