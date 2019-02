Deler av gjerdet som sikrer høyspentområdet ved togtunnelen der en tenåring omkom søndag er lavere enn Bane Nors eget regelverk tilsier. I det tekniske regelverket står det at «gjerdet skal være min. 1,8 m høyt der det er viktig å holde allmennheten utenfor jernbanens område»

Denne uken er det avdekket at gjerdet på det laveste så vidt er over én meter høyt. Det er også en 25 centimeter høy glippe under deler av gjerdet. Skiltene som varsler om høyspenning og livsfare, ses kun dersom man står innenfor gjerdet ved togsporene.

Hans O. Torgersen

– For tidlig å si hvorfor

På spørsmål om hvorfor gjerdet er lavere enn regelverket tilsier, svarer Bane Nor at det er for tidlig å svare på.

– Det kan være et punkt hvor det er gjort utfylling eller gravearbeid på utsiden av gjerdet. Nøyaktige omstendigheter undersøkes nå av blant annet politiet, sier Olav Nordli, pressevakt i Bane Nor.

– Hva har dere gjort for å sørge for trygg sikring på Filipstad, som ligger tett opp mot bebyggelse og har mange ungdommer som oppholder seg i området?

– Vi forsøker å trygge og sikre etter gjeldende regler. På Filipstad har gjerdet blitt sjekket for hull hver 14. dag, sier Nordli.

Der gjerdet er på sitt laveste er det i tillegg et hull som er reparert med en stigelignende gjenstand.

– Vi har fått høre at det aktuelle hullet har vært der i lang tid. Hvorfor ser det sånn ut?

– Vi undersøker om det kan være en midlertidig reparering.

– Hvor lenge har det vært sånn?

– Det kan jeg ikke si noe om.

Aftenposten har spurt Bane Nor om når de sist reparerte gjerdet ved Filipstad. Dette svarer de ikke på.

Hans O. Torgersen

Klar over uønsket ferdsel

Tirsdag fortalte elever og en klassekontakt ved Ruseløkka skole at området bak gjerdet er et sted flere ungdommer har utforsket.

Bane Nor bekrefter at de har observert ferdsel på området. De forteller Dagbladet at de har registrert 36 tilfeller der siden 2010.

– Hva gjør dere når dere vet at folk oppholder seg der?

– Vi registrer slike tilfeller og ser på årsaker, om det er hull i gjerdet og så videre. Det å bevege seg i jernbanespor er farlig. Vi jobber kontinuerlig med å opplyse om farene ved å ferdes på spor, både når det gjelder skilting og via holdningskampanjer. Dessverre er det slik at gjerder klippes opp, og folk tar seg inn ulovlig, sier Nordli.

To gutter og en jente i tunnelulykken – en av guttene omkom

Viser til etterforskningen

– Elever og foreldre mener skiltingen er for dårlig. Tenker dere at skiltingen er god nok?

– Det er et viktig spørsmål. Hendelsen i helgen er fortsatt under etterforskning av politiet, og den granskes også av andre instanser. På spørsmål med denne graden av detaljer, ønsker Bane Nor i denne fasen å gi våre svar til etterforskningen.

Nordli understreker at selv om det er få skilt utenfor tunnelen, skal det være tydelig innenfor.

– Det er varselsskilt på alle tog, master og inne i tunnelen.

Klassekameratene er frustrerte

Jonathan Berntsen (15) går i parallellklasse med gutten som omkom søndag. Berntsen er opprørt over Bane Nors håndtering av saken i etterkant av ulykken.

– Det er så vondt å høre at Bane Nor vet at stedet er farlig. Det er gått liv der før, likevel går de ut i mediene og sier at sikringen er god og at gjerdene er 1,8 meter. Det er tull, det er rett og slett løgn. Jeg, som elev og venn av den som omkom, synes dette er utrolig frustrerende. Det virker som de prøver å skjule hvor dårlig sikringen har vært, sier Berntsen.

I 2002 døde en 17 år gammel gutt etter at han klatret på et tog i den samme tunnelen.

Hans O. Torgersen

Lite informasjon om risiko

Anna Brandt og Amalie Bjørnstad, som også går i 10. klasse på Ruseløkka skole, var på stedet for første gang under minnestunden i går.

– Vi ble veldig frustrerte over å se dette området i går. Spesielt fordi det er så dårligere gjerder og skilting på stedet, sier Anna Brandt.

De tre ungdommene forteller at informasjonen om hvor farlig området er, ikke har vært formidlet godt til dem. Ingen av dem var klar over den store risikoen før den fatale ulykken søndag.

Jonathan Berntsen forteller også at han vet om flere som har vært inne i tunnelen og klatret på togene som står parkert.

– Bane Nor bør oppsøke skolene for å informere om hvor farlig det er der, mener han.

– Vanlig at unge utforsker

– Bane Nor sier at de bruker holdningskampanjer for å informere om hvor farlig det er å ferdes på togskinnene. Har du sett dem?

– Det kan sikkert hende at de har det, men nå har jeg gått på skolen som ligger nærmest togtunnelen på Filipstad i tre år, og jeg har aldri hørt om det, sier Nordli.

Han opplever at Bane Nor skyver for mye av ansvaret for det som har skjedd på ungdommene.

– De fremstiller det som om det er ungdommene som har tatt dårlige avgjørelser. Kanskje de har det, men det er vanlig at unge utforsker. Når det er et gjerde der på én meter, tenker jeg at det er mye av årsaken til hvorfor dette har skjedd.

Tre ungdommer involvert i dødsulykke i togtunnel. Klassekameratene etterspør nå bedre sikring.

5,5 meter over bakken

Ungdommene som var involvert i ulykken søndag, ble utsatt for høyspentstrøm. En 15 år gammel gutt omkom, og en gutt (15) og en jente (16) ble alvorlig skadet.

Politiet kan ennå ikke si noe om hvordan ungdommene klarte å komme i kontakt med høyspentledningen, som er 5,5 meter over bakken.

– Vi kan ikke si noe om etterforskningen før vi har avhørt de skadede, sier leder for etterforskningen, Rune Skjold.

Gutten og jenta er begge stabile, men alvorlig skadet.

– De behandles i utgangspunktet for brannskader, sier Skjold.

Begge er innlagt på brannskadeavdelingen universitetssykehuset Haukeland.

Bane Nor bekrefter at det sto et tog parkert i tunnelen da ulykken skjedde.