Kulden: Mars-rekordene faller på første vårdag

Natt til 1. mars ble det målt minus 41,8 grader i Folldal i Hedmark. Det er 0,2 grader varmere enn onsdag, da Folldal var kaldest i landet.

– Men det er solid rekord for mars, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB. Den forrige mars-rekorden ble registrert i 2013, med minus 32 grader.

På Tynset i samme fylke er det notert kulderekord for vårmåneden mars.

– Der er det i natt målt minus 39,7 grader. Rekorden for mars inntil i dag var minus 36,7, og den ble satt i 2005, sier Moxnes.

Leirflaten i Oppland var nest kaldest i landet med minus 40,3 grader natt til torsdag.

Det er også målt svært lave temperaturer på Vestlandet og det er ventet at det også der vil bli satt flere nye mars-rekorder, ifølge meteorologen.

Solrekord i Tromsø

De som synes det nå er hakket for kaldt, kan glede seg over at de neste dagene blir litt i mildere, ifølge Yr. Men det er langt til noe som ligner på vårtemperaturer.

Tromsø kan imidlertid glede seg over en strålende rekord.

Ifølge Yr på twitter, har byen aldri før hatt så mye sol som de hadde i februar, 96,5 timer sol mot gammel rekord på 82,9 timer. Det var helt tilbake i 1988.

