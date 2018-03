Støre ber Olemic Thommessen trekke seg etter byggeskandalen på Stortinget

– Vi fikk en redegjørelse fra stortingspresidenten onsdag. Vi har tenkt oss om etter den redegjørelsen, og har kommet til at det er riktig å anmode stortingspresidenten om å trekke seg, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Arbeiderpartiet kommer ikke til å fremme mistillit til stortingspresidenten, men anmoder Thommessen om å trekke seg. Ellers bør partiene som har flertall, vurdere om de vil komme med en annen kandidat, sier Støre.

Hvilket ansvar har Arbeiderpartiet?

I intervjuet med NRK stilles det spørsmål ved om ikke Arbeiderpartiet også bør ta sin del av ansvaret.

Partiet har hatt flere representanter i presidentskapet gjennom årene der prosjektet har vokst voldsomt i omfang og kostnad, uten at presidentskapet har gjort noen forsøk på å gjennomføre kutt som kunne spart fellesskapet for flere millioner kroner.

Les mer om dette: Politikere fra fem partier sa nei til kutt i Stortingets byggeprosjekt som kunne spart flere hundre millioner kroner

Støre svarer blant annet at de tok beslutningen å bytte ut sine representanter i presidentskapet i høst for å få inn nye folk. Men Høyre og de andre borgerlige partiene gjenvalgte Thommessen, som også i stor grad har frontet byggeprosjektet, sier Ap-lederen.

– Vil det endre noe som helst at dere nå sier at han må gå?

– Det er i alle fall et uttrykk for at det må plasseres et ansvar, svarer Støre.

Olemic Thommessen ønsker ikke å kommentere Støres kritikk overfor Aftenposten.

Aftenposten har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Støre.

Fakta: Byggeskandalen på Stortinget Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget (Prinsens gate 26), ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt frem i 2011, og byggearbeidene startet i 2014.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner.

At Stortinget selv valgte å være byggherre fremfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser.

Et samlet storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen av byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

Skal redegjøre for Stortinget

Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) synes det er spesielt at Støre ber Thommessen om å trekke seg akkurat nå.

– Støre har stått i front for å få en redegjørelse fra et samlet presidentskap i Stortinget. Den kommer tirsdag neste uke. Da er det rart at han ikke gidder å vente på den redegjørelsen, men tydeligvis allerede har konkludert, sier Asheim til NRK.

Tirsdag skal Olemic Thommessen redegjøre i Stortinget om byggesprekken.

KrF avventer

KrF kan avgjøre Olemic Thommessens skjebne som stortingspresident, men vil foreløpig ikke stille seg bak Aps krav fredag om at han må gå av.

– For oss vil det være naturlig at vi får den redegjørelsen, med den muligheten til å få svar på eventuelle spørsmål, før vi konkluderer, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Det var KrF som sørget for at Thommessen ble gjenvalgt med knapt flertall i fjor høst. Det skjedde til tross for at han hadde fått skarp kritikk i forbindelse med byggesprekken.

Også Høyre vil vente til etter redegjørelsen før de tar stilling til om de har tillit til ham.

– Vi må la stortingspresidenten og presidentskapet som har håndtert dette på vegne av oss stortingsrepresentanter, få gitt denne redegjørelsen før vi begynner å avsi noen dom, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland torsdag kveld.

Olav Olsen

Vokste fra 70 millioner til 2,3 milliarder

I midten av februar ble det kjent at kostnadsrammen på Stortingets byggeprosjekt hadde økt til 2,3 milliarder kroner.

Beløpet er fortsatt et anslag. Prisanslaget da Thommessen sist redegjorde for Stortinget 20. desember i fjor var 1,8 milliarder kroner, noe som var en overskridelse på 700 millioner fra et tidligere anslag på 1,1 milliarder kroner.

Da hadde prosjekt vokst i omfang fra et renoveringsprosjekt med anslått kostnad på 70 millioner kroner.

