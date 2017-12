Romeriksporten åpen igjen etter over tre timers stengning

Et av Flytogets togsett fikk problemer, og Romeriksporten ble derfor stengt ved 14.30-tiden tirsdag ettermiddag.

Håkon Letvik

– Etter at toget var fjernet ble tunnelen undersøkt for å se om det kan ha falt noe av Flytoget og om kontaktledningen er i orden. Alt er nå i orden, men det vil ta tid før trafikken går som normalt igjen, sier Hilde Marie Braaten, medievakt i Bane NOR, til Aftenposten.

En rekke tog ble innstilt mellom Lillestrøm og Oslo. De togene som kunne kjøre ble overfylt og måtte kjøre hovedbanen, over bakken, noe som tar betydelig lengre tid.

Like før klokka 16 meldte Bane Nor at toget var fjernet, men at tunnelen fortsatt var stengt.

Flytoget kjørte bare hvert 20. minutt, men begynte å kjøre tog som vanlig hvert 10 minutt etter klokken 18.

NSB opplyser at reisende fortsatt må regne med forsinkelser fordi flere tog er innstilt. . Annethvert lokaltog L1 mellom Asker og Lillestrøm, og alle lokaltog L14 mellom Asker og Skøyen, var innstilt mens Romeriksporten var stengt.