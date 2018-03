Utøya-overlevende: – Oppfatter det ikke som en beklagelse

Bech ble skutt i beinet av Anders Behring Breivik under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Han er en av mange som ble opprørt da justisminister Sylvi Listhaug (Frp) før helgen anklaget Ap for å sette terrorister over nordmenn – til et bilde på Facebook av maskerte soldater.

Bech ble ikke beroliget av Listhaugs forklaring på samme nettsted sent tirsdag kveld. Der skriver Listhaug blant annet at det ikke var hennes hensikt å såre noen.

– Det virker hult

– Umiddelbart tenker jeg at det ikke ligger noen beklagelse i det budskapet hun nå kommer med. Dessuten har hun ikke slettet den opprinnelige meldingen, påpeker Bech, som er fylkesvaraordfører i Finnmark.

– Det virker hult, tilføyer han.

Listhaug skriver videre blant annet at det ikke var hennes hensikt å koble innlegget opp mot massakren på Utøya. Det er lite troverdig, mener Bech.

– Den koblingen burde hun sett komme. Før Listhaug ble statsråd, var hun en godt betalt kommunikasjonsrådgiver. Hun visste akkurat hvilke knapper hun skulle trykke på. Når hun i tillegg sier at «det var aldri min hensikt å såre noen» – så er det ikke noen reell beklagelse. Det blir som å slå noen i magen og etterpå beklage at de fikk vondt, sier Bech til NTB.