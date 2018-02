Nyresyk kvinne ble ikke kjørt til sykehuset. Neste dag ble hun funnet død.

Politiet har åpnet etterforskning etter at en kvinne ble funnet død på et sykehjem i Oslo. Hun skulle ha blitt hentet av taxi for å få dialysebehandling dagen før.

– Jeg kan bekrefte at vi hadde et uventet dødsfall tirsdag der en kvinne i 40-årene ble funnet død, sier sykehjemslege Stephan Ore ved Oppsalhjemmet på Stovner. Kvinnen var nyresyk og fikk regelmessig dialysebehandling ved Ullevål sykehus. Vanligvis ble hun kjørt av taxi, og sjåføren pleide å ringe på dørklokken eller hente henne direkte på avdelingen. Denne dagen ble hun ikke hentet. Da vakthavende på sykehjemmet oppdaget at kvinnen ikke var hentet, slik hun skulle ha blitt i 16-tiden, skal vedkommende ha kontaktet dialyseavdelingen på sykehuset.