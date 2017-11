Gro Harlem Brundtland opplevde seksuell trakassering som ung legestudent

Da Gro Harlem Brundtland studerte medisin på 60-tallet, jobbet hun deler av tiden som kandidat på et sykehus. Under kveldens Skavlan-sending forteller hun om en episode hvor hun opplevde seksuell trakassering, melder NRK.

På sykehuset jobbet en ti år eldre assistentlege, som var gift og hadde flere barn. En sommerferie satt Brundtland og analyserte urinprøver da kollegaen kom inn i rommet og begynte å kile henne rundt øret og nedover langsmed halsen.

Latet som ingenting

Til Skavlan sier Brundtland at hun tenkte at det beste hun kunne gjøre var å late som hun ikke merket at han gjorde det.

– Jeg rørte meg ikke, og bare satt stiv og fortsatte med urinprøvene. Når han skjønte det ikke gjorde noe inntrykk på meg, så gikk han ut døren, forteller hun.

Brundtland jobbet som assisterende overlege i Oslo Helseråd før hun startet sin karrière som politiker. Hun var statsminister i tre omganger tilsammen i over 10 år, og fikk raskt navnet landsmoderen da hun gikk ut av politikken i 1996.

#Metoo-kampanjen har de siste ukene spredt seg på sosiale medier, og resultert i at millioner av kvinner og menn over hele verden har fortalt sine historier om seksuell trakassering.