Store forsinkelser i flytrafikken

Passasjerer på Gardermoen, Flesland og Sola opplever onsdag kveld at en rekke fly er forsinket med opptil to timer. Forsinkelsene får også ringvirkninger for en rekke andre norske flyplasser.

- Rullebanen på Gardermoen må stenges jevnlig for å få bort snøen. I Bergen startet problemene tidligere på dagen, men det har fått følger utover kvelden, får Stavanger Aftenblad opplyst fra tårnet ved Stavanger lufthavn.

Problemene rammer ikke bare innenrikstrafikken, men også ankommende fly fra utlandet. Det kan se ut til at problemene vil vedvare utover kvelden.

Her kan du sjekke avgangs- og ankomsttider:

Sanntidsinformasjon for alle flyplasser finner du på hjemmesidene til Avinor.

