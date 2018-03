Rettsmedisiner tror avmagret 13-åring lå død flere timer

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen vitnet i Valdres tingrett mandag ettermiddag, melder Budstikka. Han obduserte 13-åringen som ble funnet død på hytta nyttårsaften for to år siden. I en tilleggsuttalelse til den første rapporten avviser legen at det var sannsynlig at jenta sto oppreist og kuttet grønnsaker ved kjøkkenbenken kort tid før moren ringte etter ambulanse klokken 19.07 om kvelden.

– Det er ikke sannsynlig at avdøde har vært i stand til å stå oppreist kort tid før klokken 19.07, leste Stray-Pedersen fra rapporten.

Han mener jenta kan ha dødd dagen før moren ringte til ambulansen, altså den 30. desember.

Angelica Heggelund var 157 centimeter høy og veide bare 21,7 kilo da hun ble obdusert.

– Hun hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8, noe som er 15 kilo under det som er normalt for en 13 år gammel jente. Det er svært lite, sa han ifølge VG i retten.

Den tiltalte moren i Valdres-saken møtte ikke i retten mandag. Ifølge hennes forsvarer trengte hun en «timeout» for å komme seg.

Rettssaken fortsatte likevel i Gjøvik tingrett uten den tiltalte til stede, skriver NRK.

Den 46 år gamle kvinnen er tiltalt for grov mishandling etter at datteren ble funnet død av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling – i familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.