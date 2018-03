Mor og sønn siktet for drap eller medvirkning til drap i Fyllingsdalen

Mannen i begynnelsen av 20-årene var siktet for kroppskrenkelse i forbindelse med det politiet har betegnet som et mistenkelig dødsfall i Fyllingsdalen fredag 23. mars.

Mannen er nå siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt mandag formiddag.

I tillegg er siktedes mor i slutten av 40-årene også pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i samme sak. Begge de siktede bor i leiligheten i Fyllingsdalen der avdøde ble funnet utenfor fredag morgen.

Begge blir fremstilt for fengsling i Bergen tingrett mandag. Det første fengslingsmøtet går klokken 12.45, og politiet vil be om fire ukers varetekt med full isolasjon grunnet bevisforspillelsesfare. Politiet vil også be om lukkede dører i fengslingsmøtene.